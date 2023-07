Navngir anklaget BBC-programleder

Politiet opplyser onsdag at de har avsluttet etterforskningen og at de ikke har noen indikasjoner på at det har skjedd noe ulovlig.

BBC-programlederen som anklages for å ha betalt en tenåring for nakenbilder, har onsdag kveld stått frem.

Det er hans kone, Vicky Flind, som går ut med navngivelsen i en uttalelse til BBC.

Hun sier blant annet i uttalelsen at ektemannen sliter mentalt og at han blir behandlet på sykehus.

– Jeg gjør dette primært av bekymring for hans mentale helse og for å beskytte våre barn, sier hun.

Videre sier hun at ektemannen vil svare på anklagene så snart han er blitt bedre.

Videre skriver hun at Edwards har slitt med alvorlig depresjon de siste årene, og at dette er godt dokumentert.

– Jeg vet at Huw er lei seg for at så mange kolleger har blitt påvirket av spekulasjoner i media den siste tiden. Vi håper at denne uttalelsen vil få en slutt på disse, avslutter hun.

Edwards er en av den engelske statskanalens fremste programledere. Det var blant annet han som fikk ansvaret for å melde om dronning Elisabeths død i fjor høst.

