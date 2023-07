Se kjendisenes sommerbilder

Kristin Gjelsvik, Linnéa Myhre og Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social , som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.