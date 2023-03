SELGER: Isabel Raad melder flytting.

Isabel Raad selger leiligheten og flytter til utlandet: − Så spennende

Influencer Isabel Raad melder på Instagram at hun trenger en forandring i livet og at hun flytter til utlandet.

TV 2 omtalte saken først.

– Dette er så spennende. Har sommerfugler overalt. Kan ikke vente med å dele hvert skritt av denne reisen med alle dere, skriver hun i en Instastory.

Influenceren skriver at hun har signert med et eiendomsmeglerfirma, og at leiligheten hennes etter planen skal legges ut for salg neste uke.

– Jeg trenger en stor forandring i livet, og selv om jeg elsker Norge, så lengter jeg etter et nytt liv for meg selv.

Videre skriver hun at hun får mange spørsmål om flyttingen, og forklarer at hun kommer til å være i Norge nå og da, ettersom venner, familie og noe jobb er i Norge.

– Men basen min blir i et annet land, hvor sola skinner året rundt.

Hunden hennes, Gucci, skal flytte med henne, skriver hun.

– Jeg har aldri en plan B, jeg går alltid for plan A. Jeg hadde aldri vært der jeg er i livet om jeg var redd for å ta sjanser. Jeg er 28 år, og dette er tiden for meg til å kunne flytte som dette. Jeg er ung, har ingenting som holder meg her, og jeg vi bare ta sjanser og oppleve noe helt nytt.

I tillegg skriver Raad at hun har signert kontakt for et nytt TV-program.

VG kommer tilbake med mer.

Raad har over 344.000 følgere på Instagram og har tidligere hatt sitt egen TV-serie på TV 2.

Også i mai 2021 meldte Raad om flytting til utlandet. Den gangen flyttet hun til Spania med sin daværende britiske kjæreste Jack Beaumont, for en tremånedersperiode.

Planen var at paret skulle kjøpe seg et eget hus i området, noe de etter perioden ikke gjorde.

Siden den gang pendlet de frem og tilbake mellom England og Norge. Raad har tidligere sagt på egne kanaler at planen er å flytte sammen på sikt, men i august i fjor ble det kjent at paret hadde gjort det slutt.

I ettertid har hun hintet om en ny britisk flørt, som hun blant annet har postet bilder om på sine sosiale medier. Men i en av Instagram-postene står det nå at hun er singel.

