SA UNNSKYLD: Isabel delte en nær unnskylding til sine snapchatfølgere lørdag kveld.

Isabel Raad: Instagram-konto stengt

Influencer Isabel Raad delte åpenhjertig på Snapchat om en blemme hun gjorde på Instagram. Like etter skal Instagram-kontoen hennes ha blitt stengt.

– Jeg må si unnskyld, fra hele mitt hjerte, sier den kjente norske influenseren på sin Snapchat-story lørdag kveld.

Raad forteller at hun delte et bilde av vekten sin på en story på Instagram ved et uhell. Ifølge henne skulle bildet kun deles med «nære venner» «nære venner»Du kan opprette en liste over nære venner på Instagram, slik at du kan velge at bare personene på denne listen skal se det når du deler ting som notater, Reels-videoer eller historier. (facebook.com), og ikke hennes flere hundretusen følgere.

– Av og til klarer jeg å trykke feil. Det var veldig synd. Da min søster ringte ni minutter etter jeg publiserte bildet, slettet jeg det med en gang, sier hun.

– Jeg ønsker virkelig ikke å trigge noen, det håper jeg dere vet. Det var aldri ment for offentlig story, legger hun til.

Flere har rukket å ta skjermbilde av storyen. Hun forteller at dette har ført til at hun har blitt bombadert med hat.

UTESTENGT: Prøver man å gå inn på Isabel Raads instagramkonto, får man ikke komme noe som helst.

Senere på kvelden deler Isabel Raad enda mer frustrasjon. Hun antyder at hun har blitt utestengt fra Instagram.

– Er det noen som kjenner noen som jobber på Instagram?, står det på et av bildene hun la ut.

– Da ligger jeg her og later som jeg ikke har panikk, sier hun.

Isabel Raad lever av å være influencer – og i 2022 fikk selskapet hennes et resultat før skatt på 1,3 millioner kroner, noe som er nedgang fra 2021 – da resultatet landet på 4,1 millioner kroner.

Raad tok ut 2,3 millioner i lønn – i tillegg til et utbytte på 700.000 kroner.