Morten Svartveit: − Jeg kom dit og fikk sjokk

Morfaren var motstandshelt under krigen og måtte flykte fra tyskerne. På sin egen måte følger skuespiller Morten Svartveit nå i bestefarens fotspor.

Tjodunn Dyrnes

Helge Mikalsen (foto)

– Jeg har fått et post-covid-behov for å ta kontroll over eget liv. Og jeg tror det er mange som har det sånn etter pandemien, sier skuespiller Morten Svartveit.