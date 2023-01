KJENT SKUESPILLER: Den Oscar-nominerte skuespilleren Benedict Cumberbatch har flere ganger snakket om skammen knyttet til at forfedrene tjente penger på slavehold.

Benedict Cumberbatch kan være i slavetrøbbel

Forfedrene til skuespiller Benedict Cumberbatch eide slaver på Barbados på 1700- og 1800-tallet. Barbadiske myndigheter vil holde familiene til slaveeiere ansvarlig.

Barbadiske myndigheter har erklært at de vil søke erstatning fra familiene til slaveeiere. Dermed kan Cumberbatch-familien vente seg en mulig juridisk kamp med øystaten, skriver The Telegraph.

En av Cumberbatch’ forfedre kjøpte Cleland-plantasjen nord på øya i 1728. Rundt 250 personer ble holdt som slaver på plantasjen i mer enn 100 år før slaveriet ble avskaffet.

Cumberbatch-familien skal ha tjent svært gode penger på plantasjen, ifølge The Telegraph.

Familien til den Oscar-nominerte skuespilleren ble betalt flere tusen pund for sine økonomiske tap i forbindelse med avskaffelsen, ifølge The Telegraph, noe som i dag tilsvarer rundt 1 million pund eller nesten 12 millioner norske kroner.

Storbritannia tok ut et enormt lån for å betale slaveeierne i Samveldet. Lånet var nedbetalt først i 2015.

Barbados, tegnet av by Thomas Jefferys i 1750

Bakgrunnen for det mulige rettslige oppgjøret er at den konservative britiske politikeren Richard Drax er under press for å gi tilbake store, verdifulle landområder på Barbados, som tidligere ble brukt som sukkerplantasjer, som han har arvet.

Hvis han nekter å gi tilbake landområdene, kommer Barbados til å søke om kompensasjon i en internasjonal voldsgiftdomstol. Dersom Barbados får medhold, vil de kunne rettslig forfølge også andre rike slektninger av slaveeiere.

Også den britiske kongefamilien kan få erstatningskrav, ifølge Sky News.

David Comissiong er nestleder for den nasjonale komiteen erstatning etter slaveriet.

På spørsmål om Cumberbatch-familien vil bli gått i sømmene, vil Comissiong hverken avkrefte eller bekrefte det.

– Dette er på et svært tidlig stadium. Vi er så vidt i gang. Mye historie kommer fram i lyset først nå, sier han.

David Denny, som er generalsekretær for organisasjonen «Caribbean Movement for Peace and Integration», tar til orde for at alle slektninger av slaveeiere bør ettergås rettslig.

– Enhver slektning av hvite plantasjeeiere som har fått fordeler fra slavehandelen bør bes om å betale erstatning, inkludert Cumberbatch-familien, sier han.

«12 Years A Slave»: Lupita Nyong’o (i blå kjole) vant Oscar for beste birolle for sin rolle i «12 Years A Slave». Her under utdelingen sammen med blant andre regissør Steve McQueen og medskuespillerne Brad Pitt og Benedict Cumberbatch.

Hans mor, skuespilleren Wanda Ventham, skal ha oppfordret sinn sønn til ikke å bruke Cumberbatch-navnet i skuespillerkarrieren som følge av familiens historie.

Cumberbatch har som skuespiller spilt slaveeiere ved to anledninger. Først spilte han slaveeieren William Pitt den yngre i filmen «Amazing Grace» i 2006. Han har uttalt at han tok rollen som en måte å bøte for sin families synder som slaveeiere.

Mer kjent er Cumberbatch dog for å ha spilt rollen som William Ford i «12 Years A Slave», som vant tre Oscar-statuetter deriblant for beste film.