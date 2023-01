FJELLHJELP: Kurt Nilsen er tilbake med en ballade som er vanskelig å hisse seg opp over.

Låtanmeldelse: Kurt Nilsen – «Get Moving Too»: Kurt blir følsom

Kurt Nilsen feirer 20 år i rampelyset med en pen, men forutsigbar selvhjelpsballade.

Skummelt, men sant: Det har gått 20 år siden en jordnær rørlegger fra Bergen sang seg helt til topps i den første norske sesongen av talentkonkurransen «Idol» – og inn i et betydelig antall nordmenns hjerter.

Siden da har Kurt Nilsen okkupert sitt eget ujålete og americana-baserte område av vår hjemlige popvirkelighet – ikke minst som stødig leverandør av julestemning.

Selv om corona saboterte 44-åringens forsøk på å avslutte akkurat den delen av karrieren med stil i Oslo Spektrum på tampen av fjoråret (se opp for engler som daler ned i skjul julen 2023!), er det unektelig befriende å høre ham bruke stemmen sin på noe annet enn julemusikk.

«Get Moving Too» er Nilsens første nye originallåt siden 2017, dog uten at den helt store utviklingen lar seg høre.

Budskapet – «alt kommer til å bli bra», kort oppsummert – lar seg definitivt verdsette i tider som dette, og Kurts stemme er, som alltid, et effektivt instrument for trøst. Dermed er det synd at teksten oppleves så temperaturløs og flat. Skilsmisse, hvor er din brodd?

Musikalsk drives låten av piano og Kurts stemme. Uttrykket er smakfullt og dempet, men melodiske skruballer savnes sårt. Dette høres strengt tatt ut som alle verdens voksenpoplåter rullet sammen i en lettfordøyelig ball.

Som første smakebit på et eventuelt nytt album er «Get Moving Too» grei nok, men samtidig umulig å hisse seg opp over – i noen retning.