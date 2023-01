– Dette kan ikke prins Harry komme godt ut av

Prins Harry fortsetter å gå til frontalangrep mot det britiske kongehuset, faren kong Charles og broren, prins William. – I Storbritannia er det ingen sympati å spore for prins Harry.

Det sier historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen til VG.

– Prins Harry vil ha en far tilbake, han vil ha en bror tilbake. Dette kan ikke være den beste fremgangsmåten, sier Norén Isaksen.

Han fremholder at prins William er en svært privat person.

– William er en «never complain – never explain»-type. Han kan ikke ha en ordkrig med Harry gående lenge. Kong Charles har prøvd å komme sønnen i møte uten at det er blitt gjengjeldt. Han har invitert Harry til kroningen, han har snakket varmt om han. Mitt inntrykk er at kong Charles gjerne vil ha en forsoning, men slik situasjonen er kan han ikke gjøre noe annet enn å holde døren på gløtt, sier Isaksen.

I et nytt stort TV-intervju sier prins Harry (38) at han ikke vet om han kommer til å ha en rolle i monarkiets fremtid.

Han oppholder seg for tiden i London og følger alt som nå skjer i det britiske kongehuset med stor interesse.

-I Storbritannia er det ingen sympati å spore for prins Harry. Dette blir sett på som et bakholdsangrep på hans egen familie. Han gjør det også vanskelig for faren å etablere seg som konge. Svært mange ser også på prins Harry som en privilegert mann som sutrer over at han ikke er enda mer privilegert, sier Norén Isaksen.

Han viser også til et oppslag i søndagens utgave av The Telegraph som regnes en av Storbritanias mest kongevennlige aviser.

– Her blir det også hevdet at Harry og Meghans oppførsel, hadde en negativ effekt på dronningens helse den siste tiden hun levde, sier Trond Norén Isaksen.

Slik han ser det, er det ingen tvil om at prins Harry har tjent gode penger på Netflix-dokumentaren og vil helt sikkert gjøre det på biografien som kommer ut tirsdag.

– Men samtidig må han smi mens jernet er varmt. Hvor er prins Harry om 15 år. Barna til William og Kate vokser opp. De vil få mye oppmerksomhet – etter hvert vil prins Harry skyves nedover i arverekkefølgen. Hvor interessant og relevant vil han da være? spør Trond Norén Isaksen.

Han påpeker også at prins Harry «ikke er spesielt intellektuelt anlagt».

– I Storbritannia omtales han som litt dim, at han ikke har skjønt så mye av mye av hvordan ting foregår når man er i hans posisjon. Han ble for eksempel overrasket da han måtte be dronningen om tillatelse til å gifte seg. Han ble også overrasket da hans sønn Archie ikke automatisk fikk tittel som prins og spekulerte i om det kunne ha noe med spørsmål rundt hudfargen å gjøre. Men han burde vite at det er bare arveprinsens barn som automatisk får prins eller prinsessetittel, sier Norén Isaksen.

Han registrerer at mange mener at det er Meghan som står bak mange av konfliktene som har oppstått.

– Kanskje er det riktig. Hun har selv nesten ingen kontakt med egen familie, bortsett fra moren. Hun er amerikansk og aner ikke hvordan et monarki fungerer. Som vår egen kong Harald sa det så treffende: «Amerikanerne skjønner ikke bæret av dette». I forhold til Harrys familie har hun satt seg utenfor, isolert både seg selv og Harry i forhold til hans familie.

Han ser heller ikke bort fra at Meghan og Harry i denne prosessen kan ha gjort seg noen tanker om hvilken rolle de hadde fått dersom de hadde valgt å holde seg inne med kongefamilien og blitt boende i Storbritannia.

– De var i utgangspunktet tiltenkt en rolle i forhold til samveldelandene. Ikke minst med tanke på hennes etniske bakgrunn. Det kunne også fort blitt mye snorklipping og mange fabrikkbesøk.