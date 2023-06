IKKE MER: Sophie og Fetisha startet i mars ny podkast etter samarbeidet med NRK, men forrige uke ble det kjent at Sophie Elise trakk seg.

Sophie Elise om podkast-bruddet: − Fremstilles på en måte som ikke er korrekt

Fetisha Williams uttalte at hun havnet i en finansiell krise etter podkastbruddet med Sophie Elise. Nå sier sistnevnte at «profesjonelle parter» regnet ut hvor mye hun skulle betale i utgifter, og at hun gjorde opp for seg.

– Jeg ser meg nødt til å kommentere på påstander som verserer i media, om at jeg har satt Fetisha og podkasten i gjeld, sier Sophie Elise i en uttalelse til VG.

Fetisha Williams har tidligere uttalt i podkasten – som hun nå har alene etter at Sophie Elise trakk seg – at hun har havnet i en «dyp finansiell krise» og skylder 600.000 kroner.

Torsdag utdypet hun i podkasten at podkast-prosjektet er bakgrunnen for gjelden.

– Gjelden som jeg snakker om er ikke et forbrukslån. Det er utestående regninger som vi, men nå jeg, må stå for. På grunn av folk ikke har fått betalt det de skal, sa Williams.

Fredag kommenterer altså Sophie Elise påstandene i en uttalelse til VG:

– Da jeg avsluttet podkasten, var det profesjonelle parter inne for å regne ut hva jeg og Fetisha skulle betale i utgifter. Denne delen har jeg gjort opp for. Utover dette, synes jeg at det er trist at denne saken havner i media og fremstilles på en måte som ikke er korrekt.

– Som jeg har sagt tidligere, så ønsker jeg Fetisha og den nye podkasten hennes alt godt! Utover dette har jeg ingen kommentar.

TRAKK SEG FRA PODKAST: Sophie Elise sier i en uttalelse til VG at hun synes det er trist at saken har havnet i media.

Uenige

Fetisha Williams’ manager, Wilde Siem, skriver i en e-post til VG at de ikke var enige i hva de «profesjonelle partene» til Sophie Elise kom frem til.

– Sophie valgte plutselig å trekke seg og dermed er podkasten i gjeld fordi vi hadde avtale om å signere en større kontrakt med en tredjepart hvor oppstarts- og produksjonsutgifter skulle dekkes. Hun dekket en mindre andel av regnestykket som de mente var riktig.

Wilde Siem var også pressekontakt for podkasten «Sophie og Fetisha».

Hun skriver videre at forpliktelsene fortsatt er 600.000 kroner i minus.

– Forhåpentligvis kan alt betales ned på sikt med reklameinntekter fra podkasten. Alle som har jobbet med oss og lånt oss penger skal uansett få betalt, skriver hun.

– Vi syns ikke åpenheten rundt det som har skjedd er det triste med denne saken. Det er helt klart at det er forskjellige meninger om ansvar og avtaler her. Vi ser fremover og gjør det vi kan for å rydde opp i det økonomiske, skriver hun.

Sa hun ble «ghostet»

Det var i forrige uke ble det kjent at Sophie Elise har trukket seg fra podkasten «Sophie og Fetisha», og at sistnevnte fortsetter å lage podkast uten venninnen.

I episoden gråt Williams, og hun beklaget overfor lytterne at det hele virket «rotete» og «uprofesjonelt».

Torsdag uttalte Fetisha Williams til VG at hun fikk vite om podkastbruddet gjennom produksjonen.

I gårsdagens podkastepisode uttalte hun i tillegg at hun var blitt ghostet av Sophie Elise.

– Selvfølgelig er jeg jo lei meg, jeg har blitt «ghostet» av en veldig god venn.

Podkasten har nå endret navn til «Fetisha +1» hvor Williams i hver episode skal ha med seg gjester som medvirker.

I forrige ukes podkast fikk Williams spørsmål fra sin første gjest, influencer Caroline Nitter, om Sophie Elise hadde kontaktet henne.

– Jeg har ikke snakket med Sophie, sa hun den gangen.