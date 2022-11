PÅ TV: Shabani var tidligere i år se i «71 grader nord -team».

Safari Shabani: − Tok kvelertak på meg og la meg i bakken

Safari Shabani (24) forteller at han uprovosert og på åpen gate ble tatt kvelertak på, før han ble lagt i bakken og sparket på av flere personer.

– Vi kan bekrefte at politiet etterforsker en voldshendelse som skal ha skjedd ved Youngstorget i Oslo natt til søndag 20. november, skriver politiadvokat Anders Lafton Briskodden i en epost til VG.

Safari Shabani er for mange kjent gjennom sin egen Youtube-serie «Safari på safari» som gjorde stor suksess 2020. Tidligere i år var han også å se i kjendisprogrammet «71 grader nord – team».

– Jeg er veldig skremt av opplevelsen, at folk helt ut av det blå kan gjøre noe sånn på åpen gate, sier han til VG.

Natt til søndag var han på vei hjem alene fra en bursdag i Oslo. Shabani forteller at han spaserte med en nykjøpt kaffe i hånden, da han ble oppsøkt av en fremmed mann.

– Han spurte hvorfor jeg hadde på neglelakk. Da svarte jeg at det var «swag». Han spurte igjen mer aggressivt, før han også spurte hvorfor jeg hadde på øredobber. Det svarte jeg ikke på.

Mannen – som Shabani anslår å være i 20-årene, fortsatte og spørre ham og fremsto irritert, sier Shabani.

– Så kom en kompis av han bort og de begynte å dytte på meg, sier han og legger til:

– Jeg trakk meg unna og da var det plutselig en som tok kvelertak på meg og la meg i bakken. Så kom det flere slag. Jeg klarte å reise meg og fikk tak i en kost som jeg knakk i to. Jeg prøvde bare skremme dem, for jeg ble redd av tanken på å måtte forsvare meg.

Shabani forteller at han er redd for å komme i trøbbel med politiet, og at han derfor var ekstra bekymret for å måtte forsvare seg.

– Jeg har ikke norsk pass, og selv om jeg har vært her i snart ti år, kan jeg risikere å ikke få norsk pass.

Politiet etterforsker

Shabani anslår at det var seks personer rundt ham mens han ligger på bakken og blir sparket på. Han forteller at en kompis av ham tilfeldigvis var i nærheten, og at kompisen fikk to slag i ansiktet da han forsøkte å hjelpe ham.

VG har vært i kontakt med kameraten som Shabani snakker om. Han underbygger det som blir fortalt.

Ifølge Shabani forsøkte de seks personene å komme seg vekk da politiet grep inn, men den ene kom seg ikke unna.

Til VG opplyser politiet at det er de som har opprettet anmeldelse i saken.

– Den er kodet som en grov kroppskrenkelse. Etterforskningen er i en tidlig fase, og vi kan på nåværende tidspunkt ikke si noe mer om antall involverte parter eller hvilke konkrete etterforskningsskritt som vil bli gjennomført.

– Kunne gått mye verre

Shabani sier han er preget etter hendelsen.

– Der og da hadde jeg så mye adrenalin at jeg ikke kjente smerte. Dagen etter hadde jeg vondt i nakken og ryggen.

– Jeg har tenkt veldig mye på hva som kunne ha skjedd. Hva som ikke hadde skjedd hvis ikke politiet dukket opp, hvis jeg ikke hadde klart å holde meg unna. Det kunne ha gått mye verre.

Han synes derfor det er viktig å fortelle om hendelsen, noe han også har gjort med sine i overkant av 16.000 følgere på Instagram.

– Jeg var veldig usikker på om jeg skulle dele det, og turte egentlig ikke poste. På profilen min er jeg vant til å tulle med alt, men så landet jeg på at dette var viktig.