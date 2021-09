PÅ SCENEN: Norm Macdonald var konferansier under Canadian Screen Awards i Toronto i 2016.

SNL-stjerne Norm Macdonald er død: Hylles av sine egne

Komiker Norm Macdonald fra «Saturday Night Live» er død, 61 år gammel, etter å ha kjempet mot kreft i ni år.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

En venn av ham, Lori Jo Hoekstra, sier til Deadline at skuespilleren var bestemt på å holde kreftsykdommen skjult.

– Han var mest stolt av komedien sin. Han ville aldri at diagnosen skulle påvirke måten publikum eller noen av hans nærmeste så ham.

Norm Macdonald var med i «Saturday Night Live» fra1993 til 1998.

Den norske komikeren Hasse Hope sørger over dødsfallet på Twitter.

– Men i helvete da, Norm Macdonald er død. Jeg pleier ikke å skrive noe når kjendiser dør, det blir alltid en konkurranse i å overgå hverandre i enten personlige erfaringer eller observasjoner, men denne svei, skriver Hope.

Den amerikanske mediepersonligheten og komikeren Conan O'Brien, skriver på Twitter at han er «helt ødelagt» etter å ha fått vite om dødsfallet.

– Norm hadde den mest unike komiske stemmen jeg noen gang har møtt, og han var så ubarmhjertig og kompromissløst morsom. Jeg kommer aldri til å le så hardt igjen. Jeg er så trist for oss alle i dag, skriver O'Brien.

Den kanadiske skuespilleren Jim Carrey postet også sin sorg på Twitter.

– Min kjære venn Norm Macdonald gikk bort etter en modig 10 års kamp. Han var en av våre mest dyrebare perler. Et ærlig og modig komedie-geni. Jeg elsker ham.

Den amerikanske skuespilleren tvitret «Vi elsker Norm Macdonald. Enestående».

Flere er enig. Blant dem den amerikanske skuespilleren Seth MacFarlane.

– For så mange mennesker i komedie, inkludert meg, var det ingen som var morsommere enn Norm Macdonald. Du håpet alltid at han ville henge etter at arbeidet var gjort, bare slik at du kunne høre historiene hans og få en latter. Så morsom og så sjenerøs med sin personlighet. Jeg kommer til å savne ham.