Britney Spears har forlovet seg

Popstjernen viste frem forlovelsesringen sammen med kjæresten Sam Asghari.

Av Øystein David Johansen

Popstjernen avslører at hun har forlovet seg med kjæresten Sam Asghari, skriver ET Online. Det er på instagram Britney Spears viser frem ringen sammen med sin kommende ektemann.

-- Liker du den? sier Asghari i videoen, hvorpå Britney svarer ekstatisk:

-- Ja!

Under videoen har Britney skrevet: Jeg kan faen ikke tro det etterfulgt av forlovelsesring- og hjerte-emojis.

Asghari har vært en trofast støttespiller for kjæresten i kampen for at hennes far Jamie Spears skal fjernes som verge. Tidligere i år gikk han kraftig til angrep på faren på Instagram.

Asghari har vært Britney Spears personlige trener, og de to har vært et par i over fire år.