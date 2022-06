Sophie Elise Isachsen her fotografert i forbindelse med at hun kom med ny bok i 2020.

Sophie Elise: Fra selvbruning til søtsaker

Merkevarehuset The Feelgood Company har søkt om varemerkenavnet «Candygirl by Sophie Elise».

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

TV-personlighet, entreprenør, forfatter og foredragsholder. Sånn beskriver Sophie Elise Isachsen (27) seg selv på Instagram.

Influenceren har hatt en serie om seg selv på TV 2, hun har skrevet bøker og utviklet det suksessrike selvbruningsmerket «Glöd Sophie Elise».

Nå ser det ut som at Isachsen beveger seg inn i et nytt marked – nemlig søtsaker.

Patentstyret mottok 20. mai en søknad fra The Feelgood Company. Merkevarehuset står bak flere skjønnhet- og kostholdsmerkevarer, blant annet «Glöd Sophie Elise», «Ikon beauty» og «Funkygine Food».

Nå søker de om registrering av varemerket «Candygirl by Sophie Elise».

Det betyr at man søker om beskyttelse av et varemerkenavn – altså at man får enerett til navnet.

Produktene som er søkt om er i to kategorier. Disse kategoriene består av varer som blant annet cookies, sukkerstenger, sukkertøy, energibarer og iskrem.

Den foreliggende søknaden er under behandling og ennå ikke godkjent.

Da VG kontakter Patentstyret, forklarer kommunikasjonsrådgiver Jacob Calmeyer at de ikke kan slå fast hva intensjonen bak søknaden er, men de kan si at det ser ut som Sophie Elise beveger seg fra kosmetikk til søtsaker.

– Årsaken er at The Feelgood Company har trukket ut enkeltområdene fra en svært bred varemerkeklasse som de ønsker at registreringen skal gjelde for. Disse enkeltområdene sirkler inn typisk «godteri» på en ganske konsistent måte, skriver Calmeyer i en e-post.

VG har spurt Sophie Elise Isachsen om hun vil kommentere, men ikke fått svar.

Daglig leder i The Feelgood Company, Jesper Galatius, har ingen kommentar.

Les også Niklas Baarli og Sophie Elise Isachsen slutter i «God kveld Norge»: – Klar for å komme videre Niklas Baarli (32) er ferdig som programleder i «God kveld Norge», samtidig går Sophie Elise Isachsens (27) vikariat ut.

I 2021 fikk Sophie Elise nei av Patentstyret da hun søkte om varemerkenavnet «Basic bitch».

– Kan ikke registrere varemerket fordi det strider mot moral, skrev Patentstyret i sin begrunnelse den gangen.

Det innebar at Isachsen ikke kunne få eneretten til varemerkenavnet «Basic bitch», men hun kan fortsatt bruke uttrykket som hun vil.

For noen måneder siden lanserte influenceren et drikkespill med navnet «Basic bitch».

Regnskapet til Sophie Elise AS for 2021 er ennå ikke klart, men i 2020 hadde influenceren et resultat før skatt på nesten 6,2 millioner kroner.