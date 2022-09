Midt i Oslo driver kjendiskokk Andreas Viestad (49) sitt livsverk. Han betaler kommunen under 5000 kroner i måneden for å bo på prakteiendommen med familien. Hvordan er det mulig?

Kjendiskokkens kommunale kupp

Andreas Viestad bråstopper da han oppdager de gamle, røde bygningene: – Wow! For et sted, midt i Oslo! Han står helt nederst i Tåsenveien, som deler Nordre Gravlund i to. Den store hovedbygningen bak de nakne trærne ser sliten og forlatt ut. Men det er jo en praktgård. Året er 2008. Der og da får kjendiskokken en idé.

Andreas Viestad på Geitmyra gård i 2008.

Staselige Geitmyra gård, med sine fire fredede bygninger og sjeldne rokokkogårdstun, eies av Oslo kommune og har røtter tilbake til 1700-tallet.

I flere tiår sto gården og forfalt. Øde og tom. Bygningene skrek etter oppussing. Den delen som etter hvert skulle bli Viestads privatbolig, hadde ikke engang innlagt vann.

Dette er historien om hvordan Oslo kommune har latt kjendiskokk og ernæringsgründer Andreas Viestad etablere både business og privatliv på en kommunal kremtomt midt i byen.

Her har han bygd opp Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn.

Her har han kontor for sitt private firma.

Og her bor han med kone og tre barn.

I dag erkjenner kommunen at avtalen med Viestad fra 2010 «ikke er en ideell utnyttelse av Oslo kommunes kultureiendommer».

Familien Viestad disponerer andre etasje i hovedbygningen, med gulvflate på 112 kvadratmeter.

For dette betaler Viestad under 5000 kroner i måneden.

Det er omtrent 25.000 kroner mindre enn månedsprisen for en gjennomsnittlig utleiebolig av denne størrelsen i Oslo, ifølge Oslo Boligbyggs leiestatistikk med data fra Opinion og Eiendomsdata.

Kommunen sier at leiekontrakten er uvanlig og neppe ville blitt inngått i dag.

Hvordan kunne Oslo kommune la en privatperson leie så billig?

VG har bedt om innsyn i leiekontraktene for alle eiendommer som Kulturetaten forvalter på vegne av kommunen – og sett at flere av kontraktene er med private næringsdrivende.

Avtalen med Viestad er en av dem som skiller seg ut.

Hans første kontrakt med kommunen signeres tidlig sommeren 2010.

Viestad får leie prakteiendommen helt frem til 2030.

Som forfatter og programleder har han lenge vært opptatt av unges matvaner.

På Geitmyra gjør han det til en visjon:

Hit vil han sende byens skoleelever ut i hagen for å dyrke, plukke og spise.

Et bærekraftig, grønt klasserom midt i Oslo sentrum, kaller han det.

Og her vil han bo. Eller flytte inn på gården med «én kone, tre barn, to ender og åtte høner», slik han beskriver familien på sin egen blogg.

I dag, 12 år senere, er Geitmyra matkultursenter et begrep ikke bare i Oslo, men også i Kristiansand, Trondheim og Ringsaker.

En fjerde underavdeling er under etablering i Tønsberg.

Siden driften er organisert som en stiftelse, pløyes alt overskudd tilbake til driften.

Men Viestad har også et privat selskap, Omnivor AS (latin for altetende), som drives fra Geitmyra.

Også her gjør han det godt:

De siste tre årene har selskapet sammenlagt hatt et overskudd på over 7,7 millioner kroner før skatt.

DAGLIGE BESØK: Flere tusen barn og skoleungdommer har besøkt matkultursenteret de siste ti årene.

Allerede i 2016, hele 14 år før den utløper, får Viestad fornyet kontrakten med Oslo kommune.

Nå får han leie Geitmyra i ytterligere ti år – helt frem til 2040.

Hva skjedde egentlig da kommunen inngikk avtalene?

Da Viestad oppsøker kommunen i 2008, oppfatter han at kommunen har utredet om Geitmyra kan brukes «til en kunstnerbolig, atelier eller noe sånt».

– Jeg tenkte, faen heller – det var dumt, sier han.

Kjendiskokken ringer likevel Torger Ødegaard (H), som på det tidspunktet både er utdanningsbyråd og kulturbyråd i Oslo kommune.

– Han var ganske brå og bratt, på en måte. Men jeg fortalte om gården som sto helt tom og ubrukt, sier Viestad til VG.

Utenfor kontoret hans på Geitmyra er nok en skoleklasse kommet til matkultursenteret for sunn matlæring fra bunnen av.

Det var nettopp slike besøk Viestad fortalte byråden at han ville bruke eiendommen til.

Slik Viestad husker det, svarte Ødegaard litt syrlig:

– Vi har så og så mange kunstnerboliger og atelier i Oslo. Vi trenger ikke nødvendigvis en til.

Viestad smiler:

– Det var ikke ja. Men heller ikke nei. Døra på gløtt, tenkte jeg.

I november 2008 skriver Viestad en søknad om å få leie Geitmyra.

I søknaden foreslår Viestad «en leiekontrakt som strekker seg over 25-30 år, med «en symbolsk leie på 1 kroner året».

Til gjengjeld tar han på seg ansvaret med å vedlikeholde og oppgradere eiendommen.

Planen er å søke midler fra ulike instanser for å oppgradere eiendommen, ifølge søknaden.

– Én krone i årlig leie, er ikke det litt snaut?

– Logikken var nok at nå bruker kommunen mange penger på en eiendom som ingen drar nytte av. Da må det uansett være bedre at noen fyller den med en aktivitet som kommunen har nytte av, sier Viestad i dag.

Kommunen avslår husleiesøknaden.

Men nå er kommunen tent på ideen – under Ødegaards ledelse.

STYREMEDLEM: Tidligere byråd i Oslo, Torger Ødegaard.

Året etter lyser byrådsavdelingen i stedet ut en offentlig konkurranse om å etablere et barnematsenter på Geitmyra.

Konkurransen i 2009 blir annonsert i Aftenposten og på kommunens nettsider.

To søkere sender inn tilbud.

– Det var mange på visning, men jeg tror de fleste snudde i døra da de fant ut at det ikke fulgte med en pose penger på kontrakten, sier Andreas Viestad.

Han vinner konkurransen.

11. oktober i 2010 oppretter Viestad Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn.

I stiftelseserklæringen har han sikret seg all kontroll til seg selv og eventuelt sine arvinger.

Eventyret kan begynne.

Byråden og Viestad kjente ikke hverandre fra før, oppgir begge til VG.

I dag, 12 år senere, sitter Torger Ødegaard som ubetalt styremedlem i Viestads stiftelse.

«En hemmelig oase i Oslo», har kommunen selv beskrevet Geitmyra som.

De fire bygningene på gården har et bruttoareal på 560 kvadratmeter.

Kun andre etasje av hovedbygningen, 112 kvadratmeter, kan brukes til bolig.

Kommunen har inngått leiekontrakten med Viestad som privatperson.

Prisen han betaler er 7500 kroner i måneden, for husleie og fellesutgifter, ifølge avtalen.

I kontrakten står det at fremleie i utgangspunktet ikke er tillatt.

Likevel aksepterer kommunen at Viestad leier ut deler av bygningsmassen videre – til samme pris.

På vårparten i 2011 leier Viestad omtrent en tredel av bygningsmassen ut til Stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn, som han selv har opprettet og som skal drifte senteret.

Noen dager senere hilser han igjen på seg selv på andre siden av bordet under kontraktsigneringen.

Da leier Viestad ut omtrent en tredel til sitt heleide selskap, Omnivor AS, som oppretter kontor på gården.

Den allerede subsidierte leien på 7500 kroner blir dermed redusert med nesten to tredeler for Viestad privat:

Da kontraktene inngås, betaler Viestad med familie 2625 kroner i måneden for å bo i den 112 kvadratmeter store boligdelen, ifølge VGs beregninger.

Leiesummen er blitt justert med årene, ifølge oppdaterte tall fra både Kulturetaten og Viestads regnskapsfører.

I dag betaler Viestad 4900 kroner i måneden for leiligheten, etter VGs beregninger.

For en usjenert bolig midt i Oslo sentrum.

Han har så langt spart 3,1 millioner i løpet av de 12 årene han har bodd på gården, om vi ser på hva han har betalt historisk opp mot Oslo Boligbyggs markedsleiestatstikk.

Ved leieavtalens slutt i år 2040 vil han ha spart totalt 8,5 millioner, gitt dagens differanse mellom hva han betaler i husleie og markedsleie.

I tillegg har hans private selskap spart millioner på billig kontorleie.

Viestad fremhever i denne sammenhengen at han har brukt omfattende midler på restaurering.

Totalt har han brukt rundt 3,5 millioner kroner for å restaurere selve boligen og kontoret han benytter til selskapet sitt, Omnivor AS, anslår han.

FORFALT: Bygningen var i en elendig forfatning, forteller Viestad.

Geitmyra gård trenger umiddelbar restaurering da kjendiskokken overtar i 2010.

Kommunen satte ingen spesifikke krav til investeringer i det skriftlige konkurransegrunnlaget.

Viestad oppga imidlertid at han ville stille «2 mill i disposisjon til prosjektet», ifølge anskaffelsesprotokollen.

Stiftelsen anslår at den har brukt rundt fem millioner kroner til avtalt oppgradering av sine lokaler siden 2010.

I tillegg kommer midlene – 3,5 millioner kroner – som Viestad og selskapet hans oppgir å ha brukt på boligdelen og kontoret.

Midlene fra stiftelsen stammer fra offentlig støtte og tilskudd fra andre private stiftelser og legater, opplyser Viestad.

Oslo kommune, som eier Geitmyra, har brukt 3,9 millioner kroner på oppgradering av eiendommen.

– Mesteparten av dette har gått til ytre vedlikehold og istandsettelse av undervisningslokaler, sier Viestad.

– Sammenlignet med andre kultureiendommer har vi egentlig ikke fått så mye støtte fra kommunen.

Juni 2020: Kulturminister Abid Raja (V) besøker. Viestad spiller inn at en ny stortingsmelding om barne- og ungdomskultur også bør omfatte mat.

Viestad mener han gjorde Oslo kommune en stor tjeneste ved å be om å drifte et matkultursenter for barn på Geitmyra gård.

Samtidig kritiserer han kommunen, som lot Geitmyra stå tom i over hundre år.

– Det kostet kommunen masse penger, gården forfalt og ingen hadde glede av det. Det er masse sånne eiendommer som blir stående tomme fordi det offentlige ikke vet hva de skal gjøre med dem, eller er redde for å satse, sier han.

Viestad sier det rett ut: Det er en skikkelig skamplett.

– Men nå er det liv og røre på gården hver eneste dag. Titusenvis av barn får kunnskap som de bærer med seg resten av livet.

Hvorfor valgte Viestad å leie ut deler av gården?

Han svarer med å ta for seg ett og ett selskap:

– Stiftelsen benytter store deler av gården til sin aktivitet og har satt i stand lokalene gjennom tilskudd fra ulike aktører, sier Viestad.

Fra oppstarten og frem til 2021 har matkultursenteret hentet inn i alt 50,3 millioner kroner i private og offentlige midler. Mesteparten av dette går til drift. Oslo-avdelingen teller 11 årsverk, ifølge avdelingsleder i Oslo, Renate Fuglseth, men totalt teller de fire matkultursentrene «rett over 25», sier hun.

For å få slike tilskudd, må stiftelsen ha formell råderett over lokalene den søker støtte til, ifølge Viestad.

– Og når stiftelsen leier, har stiftelsen de fulle rettighetene, sier han.

Han fremhever at han ikke har tjent noe privat på å leie deler av Geitmyra videre ut til stiftelsen og eget selskap, da kommunen kun tillot fremleie til samme pris.

Hva så med fremleien til hans private selskap, Omnivor AS?

Prinsippet er det samme her, oppgir Viestad:

– Jeg har kontorer i første etasje. Det var behov for å bruke mange penger på å istandsette lokalene som skulle brukes til dette.

Siden det ikke er mulig å legge på husleien for å finansiere rehabiliteringen, var det hans private selskap som tok opp lån til dette, oppgir han.

– Dette er gjort for at det formelle skal være i orden.

Han fortsetter:

– I boligdelen er det jeg som har finansiert rehabiliteringen og mitt selskap som har finansiert rehabiliteringen av mine kontorer. Det har vært viktig for meg å skille driften av matkultursenteret fra det andre, sier Viestad til VG.

I 2016 får Viestad godkjent søknaden om å få forlenget leieforholdet.

Kommunen er svært fornøyd med virksomheten på Geitmyra.

– En ny utlysning av et matsenter er ikke en god løsning, skriver Kulturetaten i sin godkjennelse av søknaden.

– Det er omtvistelig behov for et matsenter med fokus på barn. Og det er ingen grunn til å tro at det er noen som kan utkonkurrere dagens drifter, registrerer etaten.

Dermed får Viestad totalt leie praktgården i 30 år – helt til 2040.

Andreas Viestad sammen med senterets styreleder Roger Solheim.

På spørsmål om hvorfor han så tidlig, hele 14 år før kontraktens slutt, begynte å jobbe med å få forlenget kontrakten, svarer Viestad:

– Vi hadde fått snusen på om vi kunne få støtte til noen nye investeringer. Men vi måtte ha et langtidsperspektiv for at stiftelsen skulle få innvilget disse midlene, sier han.

– Synes du det er rimelig at du, som profilert matskribent og matkulturarbeider, har en så sterkt subsidiert husleie, når både ditt private selskap og Matkultursenteret har så solid økonomi?

Viestad nøler litt.

– Altså, dette var premissene i hele kontrakten. Noen ganger må man bare bestemme seg; vil jeg dette? Vil jeg investere i noe jeg ikke eier? Vil jeg bo her? Det er egentlig det jeg har tenkt mest på, svarer han.

Andre etasje i hovedhuset var regulert som bolig, forklarer Viestad. Men den var i elendig forfatning og trengte full rehabilitering.

– Jeg måtte også være litt i tenkeboksen på det å bruke så betydelige midler på å istandsette en bygning som ikke er min.

Viestad presiserer igjen at han ikke tjener noe på fremleien til stiftelsen og eget selskap.

– Men du har jo spart penger?

– Det er kommunen som har fastslått husleie og bestemt hvilke deler av bygningsmassen som skal brukes som kontor, klasserom og bolig.

Denne kontrakten er tilsynelatende er helt lik den som gjelder for mange atelierer, boliger og andre bygninger i Oslo kommune, påpeker han:

– Men ut fra det vi har kjennskap til, er det én viktig ting som skiller Geitmyra fra de andre. Vi har bekostet all innvendig restaurering selv.

Ikke var det lagt inn vann, og bygningene er fredet slik at alt arbeid må utføres med spesielle teknikker og forhåndsgodkjente håndverkere, fremhever han.

– Det må med hvis du skal ha et riktig regnestykke på hva som er den reelle kostnaden med å bruke denne bygningen.

KULTURKONTRAKT: Første side av kontrakten mellom Viestad og Oslo kommune.

Kontrakten Viestad har med kommunen, er en såkalt kulturkontrakt.

Slike kontrakter åpner for at kommunen kan leie ut arbeidslokaler til kunstnere til subsidiert pris.

Hvordan falt kokken og forfatteren innenfor denne ordningen?

Ordningen er basert på et bystyrevedtak fra 2006, som åpner for at kommunen kan bestemme at enkelte eiendommer skal defineres som kultureiendommer og leies ut til redusert pris.

For disse eiendommene kan byrådet bestemme hva slags type leietaker kommunen ønsker å få inn for en bestemt eiendom.

Disse kontraktene følger dermed ikke de samme prinsippene som gjelder for subsidierte arbeidslokaler til kunstnere og kulturarbeidere, får VG forklart.

Det åpner også for en lengre leieperiode enn 20 år, som er øvre grense for kunstnere.

Viestads 30 år lange kontrakt er dermed ikke i brudd med reglene, ifølge Kulturetaten.

Det var byrådet for kultur, under Torger Ødegaards ledelse, som bestemte at man skulle lyse ut en konseptkonkurranse om matkultursenter på Geitmyra i 2009, etter at Viestad hadde fremmet ideen til ham.

Ødegaard husker ikke hvilke vurderinger som ble gjort før kulturbyrådet bestemte at man skulle lyse ut konkurransen om matkultursenter.

– Men vi var alltid opptatt av å gjøre ting korrekt og i tråd med forskrift og regelverk. En dyktig administrasjon sørget for det.

I e-posten til VG legger Ødegaard til:

– Jeg er for øvrig veldig stolt av og glad for å ha vært med på etableringen av Geitmyra matkultursenter for barn.

Etter at kulturbyrådet hadde bestemt at Geitmyra skulle brukes til matkultursenter, var det Kulturetaten som hadde ansvaret for å gjennomføre konkurransen.

Ansvaret for å inngå nye leiekontrakter ligger hos Kulturetaten.

Konkurransen ble vurdert av samme person fra Kulturetaten som Viestad også var i kontakt med i forkant av konkurransen for å fremme sin idé, om barnematsenter.

– Kan dette ha ledet til en konkurransefordel for Viestad?

Til dette svarer Kulturetaten at den aktuelle saksbehandleren ikke gjorde vurderingen alene:

– Kommunen er forvalter av kultureiendommene. Derfor er det ikke uvanlig at interesserte tar kontakt med oss om de ulike eiendommene. Det er heller ikke uvanlig at det er flere fagpersoner som sammen vurderer tilbudene.

TUNET: Geitmyra gård er et såkalt løkkehus med et sjeldent rokokko-gårdstun.

Det er ikke vanlig at en familie bor på en eiendom som leies subsidiert av Oslo kommune, sier eiendomssjef Stian Pettersen i Kulturetaten.

– Kulturetaten har syv kunstnerboliger i sin portefølje. Ut over dette har vi kun et fåtall eiendommer med beboelse, for eksempel røkterboliger på gårdsanlegg, forklarer Pettersen.

VG har møtt opp i etatens lokaler i Storgata for å få svar på bakgrunnen til den 30 år lange kontrakten med Viestad.

Til stede er Pettersen og etatens seksjonsleder for juridiske spørsmål, Anne Inversini.

Ingen av de to jobbet i etaten da kontrakten med Viestad ble inngått og kan derfor svare på få spørsmål VG har knyttet til konkurransen som Viestad vant i 2009.

Pettersen sluttet for øvrig som eiendomssjef i august i år.

– Men er det vanlig å forlenge en kontrakt på 20 år allerede 14 år før den går ut?

– Jeg kan ikke si at det er vanlig praksis. Jeg vil heller ikke si at Geitmyra matkultursenter er noe standard hyllevare-konsept i vår portefølje, oppgir Pettersen.

– Hva tenker du på da?

Pettersen slår ut med hendene.

– At Geitmyra matkultursenter er unikt. Eiendommen skiller seg ut med tanke på innretning på konsept og kontrakt.

– Hvor lenge kan man holde på med subsidierte leiekontrakter til en stiftelse og et privat selskap som går så bra økonomisk?

– Jeg skjønner at du spør om det. Jeg tenker at ved utløp av en slik kontrakt i dag, ville Kulturetaten lyst ut leieforholdet på nytt. Det er ingen automatikk i at Viestad får en forlengelse av kontrakten.

– En ny konseptkonkurranse?

Både Pettersen og Inversini nikker.

– Ja. Hvis 2040 var i dag, ville vi ha lyst ut kontrakt for driften.

Fremleien til både aksjeselskapet og stiftelsen var kjent for Kulturetaten da leiekontrakten ble inngått, forteller de to.

– Hva tenker kommunen om at to tredjedeler av bygningsmassen brukes til privat formål som bolig og kontor, og ikke til matkultursenter?

– Dette er ikke en ideell utnyttelse av Oslo kommunes kultureiendommer. Dersom det var i dag, ville Kulturetaten gjort andre prioriteringer og stilt andre krav, sier Pettersen.

Kronprinsesse Mette-Marit besøkte Geitmyra i 2016 i forbindelse med senterets femårs jubileum.

Enn så lenge fyller Viestad Geitmyra med glade og nysgjerrige barn, i alle fall frem til 2040.

Viestad insisterer på at intensjonen med matkultursenteret hele tiden har vært å få til mest mulig aktivitet for barn og unge. Og å sikre forutsigbarhet for virksomheten til Stiftelsen som han opprettet i 2010.

Inspirasjonen er direkte hentet fra amerikanske Alice Walters og hennes stiftelse og livsverk, «Edible Schoolyard».

– Er matkultursenteret ditt livsverk?

Viestad tenker seg godt om. Tankene går helt tilbake til hans tid som radiojournalist. En gang intervjuet han den gamle blueshøvdingen Screamin’ Jay Hawkins.

– Vi satt og tøysa og tulla litt, og så stoppet han plutselig opp og sa: Men du vet, du kan ikke være en idiot hele ditt liv. Og det har jeg prøvd å leve etter.

Jeg brenner for matkultur. Men det er et begrep som ikke har noen verdi hvis den ikke forvaltes til neste generasjoner.

Så ja – jeg tror nok det.