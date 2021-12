NYKRONET: Harnaaz Sandhu (21) er kåret til Miss Universe 2021.

Miss India vant Miss Universe

Harnaaz Sandhu (21) vant over 79 andre håpefulle misser i Eilat i Israel søndag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

– Jeg trodde på meg selv, og derfor står jeg her i dag, sa indiske Sandhu til verten Steve Harvey (64) etter at det ble klart at hun var blant topp tre – sammen med Miss Afrika og Miss Paraguay.

21-åringen uttalte også i finalen at hun mener noen av det største problemet unge mennesker står overfor, nettopp er tvilen på om at de er gode nok.

– Det største presset unge opplever i dag, handler om å klare å tro på seg selv, det å innse at man er unik, og at det er det som gjør en vakker. Stopp å sammenligne deg med andre. Stå frem, snakk for deg selv, fordi du er sjefen i ditt eget liv, sa Sandhu ifølge The Insider.

Den nykronede missedronningen har gjennom oppkjøringen til finalen snakket varmt om kvinners rettigheter og ønsket om å hjelpe vanskeligstilte kvinner verden over.

– Jeg ønsker å bryte stereotypier om hva kvinner er og kan være. Håpet mitt er å inspirere andre, uttalte Sandhu søndag.

21-åringen er ifølge People også skuespiller. Hennes store forbilde er Priyanka Chopra (39).

Norges håp, Nora Nakken (23), kjempet om seieren, men nådde ikke opp. 23-åringen fra Trondheim skrev på Instagram søndag at hun har elsket reisen.

«Jeg har møtt fantastiske mennesker, har ledd, smilt grått, vært opprørt, forsøkt, feilet og prøvd igjen. Dere vet – akkurat som livet er», skriver hun og takker konkurransen for at hun har fått snakke om sin hjertesak.

«Takk for at dere ga meg en stemme og mulighet til å nå ut til et så stort publikum og sette søkelyset på ting som har med mental helse å gjøre.»