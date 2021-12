BISATT: Familie og venner tok torsdag et siste farvel med Hans-Erik Dyvik Husby i Lillestrøm kirke.

Familien takker for støtten etter bisettelsen av Hans-Erik Dyvik Husby

– The Emperor of Darkness descended back to the underwörld today in Lillestrøm, Norway, skriver familie og næreste venner i en uttalelse.

Av Elise Rønnevig Andersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

We, the family and Hank’s closest friends would like to send a worldwide thank you for all your comments, condolences and love. The Emperor of Darkness descended back to the underwörld today in Lillestrøm, Norway. Long live Hank von Hell, skriver familien sammen med et sort hjerte på Instagram torsdag kveld.

Familie og venner tok torsdag et siste farvel med Hans-Erik Dyvik Husby i Lillestrøm kirke. Husby gikk bort 19. november – 49 år gammel.

Ordene er lagt ut på Husbys Instagram-profil - som familien i etterkant har brukt for å publisere uttalelser rundt hans bortgang.

Husby er mest kjent som mangeårig vokalist og frontfigur under aliaset «Hank von Helvete» i rockebandet Turboneger i perioden 1993 til 2009.

– Stemmen hans har stilnet, men vil alltid være med oss. Hjertet som banket for andre, har sluttet å slå, sa forrettende prest Anne Dalen under bisettelsen torsdag.

Hans-Eriks datter dediserte et musikkstykke til pappa som ble spilt i kirken: «My Funny Valentine» var nemlig den låten Hans-Erik satte på når hun ikke fikk sove og han lot døren til soverommet stå på gløtt.

Under seremonien, leste også presten også opp noen ord fra Husbys kjæreste Jeanette Johansen:

– Takk for at du lot meg få kjenne på den ekte kjærligheten og lykken som alle drømmer om å få oppleve.

Hans-Eriks bror, Kaare Dyvik Husby, spilte piano i kirken. Som utgangssangen var Jon English’ «Six Ribbons», kjenningslåten fra «Mot alle vindar», som var en svært populær TV-serie på 1980-tallet.