HAR TO BARN: Jason Momoa og Lisa Bonet.

Momoa og Bonet skiller lag

Kjendisparet Jason Momoa (42) og Lisa Bonet (54) går fra hverandre etter 16 år.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Nå nettopp

Skuespillerparet har gjennom en felles uttalelse på Momoas instagramkonto bekreftet bruddet.

– Vi har alle felt på presset og endringene i disse tider. En revolusjon er på gang, og vår familie er intet unntak skriver han og legger til:

– Vi deler en familienyhet: At vi går hver vår vei. Vi gjør det ikke fordi vi tror det har nyhetsverdi, men for at vi kan gå videre med ære og ærlighet. Kjærligheten mellom oss fortsetter, står det i meldingen som er lagt ut sammen med flere bilder, blant annet to av et barn som holder en fugl i hånden.

Paret begynte å treffe hverandre i 2005, men de giftet seg ikke før i 2017. Sammen har de en datter og en sønn.

Lisa Bonet ble for norske TV-seere kjent fra The Cosby Show på 80-tallet, og har tidligere vært gift med rockeartisten Lenny Kravitz.

Jason Momoa er mest kjent fra «Game of Thrones», hvor han spilte Khal Drogo i de to første sesongene av serien. Han spilte også hovedrollen i superheltfilmen «Aquaman» fra 2016.