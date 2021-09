Jan Eggum i ny bok: Levde i åpent forhold i 20 år

Han var jomfru til han var over 20 for å tekkes moren, men siden levde han i et åpent forhold som tillot fri sex på turné. Han og samboeren hadde kodeord i telefonsamtaler, som bekreftet at han hadde vært sammen med andre.

Av Tjodunn Dyrnes og Janne Møller-Hansen (foto)

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden