2017: Dagny Carlsson på en pressekonferanse i Stockholm for fem år siden.

Sveriges eldste blogger er død – 109 år gammel

Dagny Carlsson skulle rundet 110 år i april.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dagny Carlsson ble kjent for den svenske offentligheten gjennom dokumentarfilmen «Livet börjar vid 100» i 2015. Filmen handlet om nettopp Carlssons skriveglede.

Nå melder svenske medier at Carlsson har gått bort

– Hun har tatt meg med på de villeste eventyrene. Nå er disse eventyrene over, sier dokumentarregissøren Åsa Blanck om sin avdøde venninne til SVT.

Carlsson, som med rette kunne kalle seg Sveriges eldste influencer, dokumenterte livet på denne bloggen. Hun startet å blogge da hun ble enke som 93-åring. Interessen for å skrive ble vekket etter at hun hadde gått på datakurs.

«En tøff dame som liker det meste. Det sies at jeg har humor er rett på sak», skrev Carlsson om seg selv.

Besøkte Skavlan

– Det er et utrolig tap. Det er få mennesker i livet mitt som har gitt meg så mye. Hun har gitt så mange så mye, med sin galgenhumor og kunnskap – det som et langt liv gir, et utrolig perspektiv på alt, sier Blanck.

Etter at hun ble kjendis har Carlsson vært gjest i en rekke TV-program, deriblant «Skavlan» i 2016.

– Jeg hadde en forfatterdrøm da jeg var ung, men slet med mindreverdighetskomplekser. Så jeg realiserte aldri den drømmen, forklarte Carlsson den gangen.

– Men noe skal man finne på på gamle dager, sa hun om bloggtilværelsen og forsikret at hun hadde kvittet seg med kompleksene for lengst.

Hun har også vært å se på det store lerretet. I 2016 fikk hun nemlig en mindre birolle i suksessfilmen «Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant».

Se Carlsson bli intervjuet av Fredrik Skavlan for seks år siden: