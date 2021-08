«FØL MUSIKKEN! SLIPP ALLE HEMNINGER! BARE DANS!»: Julie Støp Husby og Are Kalvø i «Toppar VG-lista» på Det Norske Teatret.

Showanmeldelse «Toppar VG-lista»: Prising av popen

Alle sangene handler om deg – og Are Kalvø (51).

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SHOW / STAND-UP

Are Kalvø

«Toppar VG-lista»

Det norske teatret

Manus: Are Kalvø

Regi: Erik Ulfsby

Med: Are Kalvø, Julie Støp Husby og Ståle Sletner

Publikum: Ca. 180 (fullt)

Are Kalvø er ikke den fødte smørsanger, ei heller en kløpper på tamburin. Men han danser smidigere enn man kanskje skulle tro, på en fem-seks enheter på firmafest-måte.

Han står på et scenegulv dandert med singelplate-omslag og syvtommere, med et podium formet som en gammeldags vinylplatespiller i midten. Utvalget plater er schizofrent: Fra Herborg Kråkevik til Justin Bieber, fra T’Pau til Nicole. Sistnevnte er hun som vant Melodi Grand Prix med «Ein bisschen frieden» i 1982. (Vi omdøpte den straks til «Ein bisschen kriegen» i skolegården, husker jeg. Hun var jo tysk, og vi glemte aldri.)

Felles for alle er at de har toppet VG-lista i Kalvøs levetid. Nå har komikeren valgt ut 10 listetopper fra de siste 50 årene, og satt seg fore å undersøke om sangene kan si oss noe om vår tid og våre liv. Selvsagt kan de det.

«NEI, DU TAR FEIL, DEN GIKK ALDRI HELT TIL TOPPS, DEN STOPPET PÅ 2. PLASS: Are Kalvø og Julie Støp Husby «Toppar VG-lista».

Han begynner med «Schnappi (das Kleine Krokodil)» fra 2005, hvilket må sies å være lavthengende frukt. Men han skal ikke snakke så mye om selve låten, som er absurd fæl, men bruke den som utgangspunkt for å si noe høyst generelt.

Han skal også bruke den til å koble Trygve Slagsvold Vedums latter til den minst like irriterende landeplagen «Woodpeckers From Space» (1984), på samme måte som han kobler Olaug «Bollis» Bollestad til sangen som regjerte hitlisten da hun fylte 18: Frank Zappas perverse satire «Bobby Brown» (1979).

Kalvø er en av Norges mest rutinerte satirikere, og vittighetene renner ut av ham:

Det var bare 20 The Smiths-fans i Norge på 1980-tallet, og alle ble forfattere.

Dersom en voksen mann sto og så på en fotballkamp mellom juniorer på 1970-tallet, ble han arrestert.

I en periode sent i tenårene da Kalvø gikk rundt og var veldig religionskritisk, tolket han Belinda Carlisles «Heaven Is A Place On Earth» som en religionskritisk sang.

YES SIR, THEY CAN BOOGIE: Julie Støp Husby og Are Kalvø i «Toppar VG-lista».

Det er et godt poeng. Popmusikken lar oss høre det vi vil høre. Den er det mest tilgjengelige og fleksible kulturuttrykket vi har.

Kalvø snakker om nordmannens provinsielle patriotisme, viktigheten av å ikke automatisk avvise alt som er nytt (popmusikken er tidlig ute med det meste), ikke engang i Eurovision Song Contest, og sin kjærlighet til romantiske komedier. Han er en myk mann, han er evig poptimist, og han er ikke flau over sine lavkulturelle interesser.

Han styrer på ingen måte unna pop-perifere, men desto mer dagsaktuelle temaer. Det er covid-19- og karantene-vitser, og flere imitasjoner av politikere. Han gir seg i kast med Erna Solberg og Bent Høie også. Spesielt Høies svake diksjon høster latter.

POP-PANORAMA: Ståle Sletner, Julie Støp Husby og Are Kalvø (fra venstre) i «Toppar VG-lista».

Det blir rause doser «før internett»-humor om egen barndom, og «før Bobbysocks»-humor ungdomstiden. Det er morsomt, alt sammen, og Kalvø er enormt trygg på scenen. Glovarm i snakketøyet. Han kan rette sitt satiriske blikk mot nesten hvilket fenomen som helst, og treffe presist, men mykt. Han blir aldri slem eller vond.

Vokalist og skuespiller Julie Støp Husby og pianist Ståle Sletner sørger for at det er mye musikk i «Toppar VG-lista». Så det er tilgivelig at Kalvø i hovedsak bruker de 10 listetoppene som rekvisitter i det som til syvende og sist er et relativt tradisjonelt stand up-show om ting i tiden, ting i fortiden, alt og ingenting.

Det er suverent levert, det føles godt å le igjen, og jeg skulle gjerne lagt labbene på deler av scenografien når «Toppar VG-lista» en dag, etter en lengre Riksteatret-turne, stenger dørene.