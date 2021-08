HAR DET BRA: Owen Wilson er fornøyd med livet sitt i dag.

Åpen om depresjonen

Owen Wilson kom seg igjennom den mørkeste tiden i livet ved hjelp av broren Andrew.

– Døden landet på en måte hos meg da jeg var rundt elleve år. Jeg husker ikke at jeg noen gang snakket med foreldrene mine om det, sier Hollywood-veteranen Owen Wilson i et intervju med magasinet Esquire.

52-åringen – som vi kjenner fra filmer som «Wedding Crashers» og «The Royal Tenenbaums» – snakker sjelden om sine utfordringer med depresjon, men åpner seg i dette intervjuet.

Langt nede i 2007

Wilson forsøkte å ta sitt eget liv i 2007. I tiden etterpå bodde broren Andrew hos ham.

Andrew sto opp samtidig som Owen hver dag og planla også små, daglige aktiviteter.

Dette førte til at «livet virket overkommelig og så etter hvert, en lang stund senere, faktisk til og med bra».

– Verdsetter ting

Owen Wilson er fremdeles på et bra sted i livet. Han har to sønner (henholdsvis 10 og 7 år gamle), med to tidligere partnere, og alle bor i nærheten av hverandre og kommer godt overens.

– Jeg har havnet på et heldig sted hvor jeg føler at jeg verdsetter ting. Jeg vet at ting går opp og ned, men når du er på en sånn bølge, må du ri den så lenge du kan. Jeg føler meg ganske takknemlig. Eller, «takknemlig» er vel et ord som brukes for ofte. Jeg setter pris på ting, forteller han.

Wilson er snart aktuell med filmen «The French Dispatch» og TV-serien «Loki» på Disney+.