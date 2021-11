DØDE: Ezra Blount (9) døde etter skadene han pådro seg under trengselen under Astroworld Festival.

Travis Scott ville betale begravelsen for niåringen som døde etter Astroworld – familien avviser tilbudet

– Han må møte og forhåpentligvis innse at han bærer noe av ansvaret for denne tragedien, skriver familiens advokat i et brev til Travis Scotts advokat.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Totalt ti personer er døde etter Astroworld Festivalen, og blant dem er ni år gamle Ezra Blount.

Blount ble lagt i klinisk koma som følge av skadene han pådro seg under konserten. Noen dager senere døde han.

Travis Scott har tidligere sagt at han vil betale for kostnader ofrene måtte ha knyttet til begravelser og psykisk oppfølging.

Men dette er et tilbud Blounts familie avviser, ifølge et brev gjengitt av TMZ.

«Din klients tilbud er avslått. Jeg er ikke i tvil om at Mr. Scott føler på samvittighet. Reisen hans fremover vil være smertefull. Han må møte og forhåpentligvis innse at han bærer noe av ansvaret for denne tragedien», skriver familiens advokat til Scotts advokat.

Uttalelsen skal ha kommet etter at Scotts advokat henvendte seg til familien på følgende måte:

«Travis er forpliktet til å gjøre sitt for å hjelpe familiene som har lidd og begynne den lange prosessen med å helbrede Houston-samfunnet. Mot det målet vil Travis gjerne betale for begravelsesutgiftene til Mr. Blounts sønn».

Flere søksmål

I etterkant av hendelsen skal flere ha saksøkt Astroworld Festival for tragedien. Før Blount døde, saksøkte blant annet Blounts familiee den verdenskjente rapperen, hans management og promotøren, og anklager dem for uaktsomhet rundt publikumskontrollen og for å ha feilet i å gi tilgang til helsehjelp.

Ifølge TMZ bekrefter familiens advokat at han nylig har saksøkt Scott på vegne av familien.

Den avdøde guttens farfar, Bernon Blount, har tidligere uttalt til CNN at barnebarnet hans var i Houston for å se favorittartisten sin, og at han hadde vært på konserten sammen med sin far, Treson Blount.

Under konserten ble publikum i trengselen som oppsto trampet ned og presset sammen så det ble vanskelig å puste under artisten Travis Scotts konsert.

– Da min sønn dro på konserten, hadde han barnebarnet mitt på skuldrene, har Blount fortalt.

Skal ha fått hjertestans

– Alle menneskene dyttet på og han kunne ikke puste så han endte opp med å besvime på grunn av alt trykket mot kroppen hans. Da han mistet bevisstheten, falt Ezra av farens skuldre og ned i menneskemengden.

Gutten hadde allerede blitt tatt med til Texas Children's Hospital som en ukjent pasient da faren nådde frem til stedet han mistet kontakten med sønnen.

Farfaren har fortalt at Ezra «fikk hjertestans som skadet hjertet hans». Gutten skal også fått lever- og lungeskader og hevelse i hjernen, ifølge Blount.

Familien har tidligere uttalt at de er knust som følge av dødsfallet.

Scott var tidlig ute med å uttrykke sin fortvilelse etter hendelsen:

– Jeg er helt knust over det som skjedde i går. Mine bønner går ut til familiene og dem som er påvirket av hendelsen under Astroworld-festivalen, skrev han i sosiale medier dagen etter hendelsen.

Rapperen har imidlertid måttet tåle å møte et enormt raseri i sosiale medier på grunn av det som skjedde. Det meste av kritikken går ut på nettopp det at han ikke stoppet konserten da kaoset brøt ut.