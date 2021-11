forrige









Hvem må ut i kveldens «Maskorama»? VG anmelder låt for låt

Fem maskerte kjendiser står igjen på scenen, og skal for første gang i høst synge to låter hver. VG anmelder lørdagens «Maskorama» låt for låt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Frosken, Heldiggrisen og Havfruen har allerede måttet forlate showet, som går ut på å synge, men som likevel hevder ikke å være en sangkonkurranse.

Igjen står Nøkken, Snømonsteret, Nissen, Bamsen og Dragen.

Forrige uke var det Haddy Njie som kastet masken. Hun var «Havfruen» og kunne avsløre at hun var lettet over å gå ut fordi hun var «veldig gravid», noe som gjorde det utfordrende å stå på scenen.

– Det har vært gøy å være så synlig og så usynlig samtidig. Det har jeg virkelig kost meg med, sa en smilende Njie etter å avslørt seg.

Hvem som ryker ut og må avsløre identiteten sin denne lørdagen, får vi vite i kveldens episode.

Hemmelighetskremmeriet i programmet er enormt. Deltagerne vet ikke hvem andre som konkurrerer. Heller ikke programleder Silje Nordnes aner hvem som skjuler seg bak maskene.

Over 50 prosent av dem som har gjettet i Maskorama-profeten den siste uken, mener det er den tidligere kulturministeren Abid Raja som skjuler seg bak Nissen.

VGTV spurte Raja om hva han mener om spekulasjonene. Dette svarte han:

