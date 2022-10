ANGRET: Markus Johnsen (27) angret etter at han lot seg tatovere som 18-åring.

Paradise-deltager advarer etter laserbehandling: − Dette er ingen normal reaksjon

Markus Johnsen var langt fra forberedt på reaksjonen han fikk etter laserbehandlingen. Åtte år og åtte behandlinger senere er tatoveringen ennå ikke helt borte.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Johnsen tok sin første tatovering som 18-åring. I etterkant begynte 27-åringen å angre på blekket, og ønsket det fjernet.

Løsningen ble flere laserbehandlinger gjennom åtte år.

Hver gang fikk han reaksjoner i form av smerter og utslett. Etter den tredje behandlingen ble reaksjonene verre.

Store blodfylte blemmer dukket opp over hele underarmen.

– Hvordan reagerte du da du så blemmene?

– Jeg ble nok ganske stresset, for det var jo ekstremt ubehagelig. Jeg var jo ikke forberedt på at jeg skulle få en sånn reaksjon. Spesielt ikke når de sier at det skal være skånsomt mot huden, sier Johnsen.

Uten noe smertelindrende gikk Johnsen med smerter i opptil to uker. Han forklarer at han ikke hadde kapasitet til å jobbe, trene eller være sosial.

OBS! Det er sterke bilder i galleriet:

1 / 6 NY RUNDE: Slik så tatoveringen ut etter den femte laserbehandlingen ved en klinikk i Oslo i 2016. EN UKE SENERE: Slik så armen til Johnsen ut en uke etter laserbehandlingen ved klinikken i Kristiansand i 2015. REAKSJON: Slik så armen til Markus Johnsen ut et par timer etter den tredje laserbehandlingen ved klinikken i Kristiansand i 2015. PUNKTERT: Slik så armen til Johnsen ut etter at en lege ved klinikken i Kristiansand stakk hull på blemmene. HOVEN: Hånden til Johnsen hovnet opp to dager etter behandlingen ved klinikken i Kristiansand. I DAG: Slik ser tatoveringen ut nå, etter at Johnsen har tatt åtte laserbehandlinger over syv år. forrige neste fullskjerm NY RUNDE: Slik så tatoveringen ut etter den femte laserbehandlingen ved en klinikk i Oslo i 2016.

Johnsen gikk til to ulike laserklinikker, hvor han tok til sammen åtte behandlinger. Han leste om mulige bivirkninger i forkant.

– Når man leser «litt blemmer» så er det jo ikke akkurat dette man ser for seg, sier han.

Det har heller ikke vært billig for Johnsen å forsøke å få tatoveringen fjernet.

Han estimerer at han har brukt 10.000–15.000 kroner på laserbehandlinger.

– Så betalte jeg jo 10.000 kroner for tatoveringen også.

REALITYPROFIL: Markus Johnsen var å se i årets sesong av realityprogrammet Paradise Hotel.

Det var etter den tredje behandlingen ved Saits medisinske i Kristiansand i 2015 at Johnsen sier han opplevde de mest alvorlige bivirkningene.

De ansatte ved klinikken skal ifølge Johnsen ha virket overrasket over hvor ille han reagerte på behandlingen.

Likevel hevder han at han fikk beskjed om å ikke oppsøke lege. En lege ved klinikken tømte blemmene til Johnsen.

– Da jeg kom inn så sa de at jeg bare skulle slappe av, og at de skulle tømme blemmene, forteller Johnsen.

– Hadde jeg ikke vært flink til å stelle såret hadde jeg vært full av arr.

Pedro Sait ved Saits medisinske mener at det ikke er riktig at Johnsen ble oppfordret til å ikke oppsøke lege.

– Han fikk behandling og antibiotika hos oss. Alle pasienter får med seg et infoark om mulige reaksjoner etter behandling, samt telefonnummer til behandleren som kan kontaktes direkte, skriver Sait i en e-post til VG.

Sait er lege og spesialist innen allmennmedisin.

– Ingen normal reaksjon

Reza Sohrabi er spesialist i dermatologi og venerologi og hudlege i Dr. Dropin. Han reagerer på bildene av Johnsens laserbehandlede tatovering.

– Dette er ingen normal reaksjon. Her ser vi at huden har blitt brent av laseren og fått kraftig blemmedannelse, sier Sohrabi i en e-post.

Han forklarer at en laserbehandling vil forårsake rødme og til tider enkelte sår eller blemmer, men at en reaksjon av et slikt omfang ikke er vanlig.

REAGERER: Hudlege ved D. Dropin, Reza Sohrabi, reagerer på bildene av Johnsens laserbehandlede tatovering.

Sohrabi mener at årsaken til reaksjonen er at man har brukt for mye kraft i forhold til hva huden tolererer.

En reaksjon av den typen Johnsen har fått forringer hudens barrierefunksjon, slik at bakterier lettere kan trenge gjennom og forårsake infeksjon, forklarer hudlegen.

Det er også betydelig økt risiko for arrdannelse.

– Det skjer noen ganger at pasienter får små sår og enkelte blemmer etter en laserbehandling, men det er svært sjeldent å se et slikt omfang som her vises på bildene.

Viktig med en seriøs aktør

Det er mye enklere å forebygge en slik skade enn å behandle den, forklarer Sohrabi. Hans anbefalinger er å gå til en seriøs aktør for behandling, aller helst en hudlege.

– Dette vil man ikke forvente av en behandling hos hudlege. I Norge er det dog ingen krav om å være spesialist for å drive med laser.

Har skaden allerede skjedd burde man først ta kontakt med den som har forårsaket skaden. Om man ikke får tilbud om hjelp, eller om tilliten er brutt, anbefaler Sohrabi å oppsøke en hudlege.

En komplisert sak

– Det er riktig at det ble brukt for sterk laser med tanke på reaksjonen han fikk. Det var en massiv tatovering med flere lag med fargepartikler som skulle fjernes og da øker risiko for sterke reaksjoner, sier Sait.

– Det er selvfølgelig noe vi ikke ønsker skal skje.

Sait forklarer at det siden Johnsens behandling har kommet nye lasere på markedet.

– Å fjerne tatoveringer er en komplisert sak. Vanlig folk skjønner ikke hva det går ut på, sier legen.

Han påpeker at reaksjonen ved fjerning av tatoveringer ikke ligner på den ved for eksempel hårfjerning.

Fjerning av tatovering med laser går ifølge Sait ut på å sprenge fargepartikler i tusen biter, slik at immunforsvaret renser det via lymfeknutene. Det kan by på utfordringer om tatoveringen har flere lag eller mange farger.

Pasienten risikerer i løpet av relativt kort tid å få blemmer, sier han. Om det ikke forekommer infeksjon og om blemmene behandles på riktig måte så blir det ikke arr.

Legen sammenligner det med et gnagsår.

– Det beste er å la det være, det vil si å ikke angre, ikke fjerne store tatoveringer med tidsfrister, sier Sait.

Klinikken har ifølge Sait fjernet tatoveringer siden 2005 og påpeker at alle pasienter blir informert om risikoen før behandling.