Sophie Vågsæter trodde alt sto fint til da hun spontant bestemte seg for å ta en ekstra celleprøve.

Oppdaget celleforandringer ved en tilfeldighet

– Gudene vet hva som kunne skjedd om jeg ikke hadde sjekket meg tidligere i år, sier den tidligere realitydeltageren.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Nå nettopp

For tre år siden tok Sophie Sjåstad Vågsæter celleprøve for første gang. Den gang var alt helt fint. Da en venninne av henne tok celleprøve tidligere i år, valgte Vågsæter spontant å ta en ny sjekk selv også.

– Jeg tenkte jo at «det er sikkert ingenting nå heller».

Men på bare tre år hadde Sophie gått fra ingen celleforandringer til CIN 3. Kreftforeningen definerer CIN 3 som de groveste celleforandringene. Disse celleforandringene kan utvikle seg til livmorhalskreft.

Mange husker Vågsæter godt fra da hun deltok i Paradise Hotel i 2017.

Surrealistisk

Vågsæter synes det er skummelt at det har gått så fort.

– Gudene vet hva som kunne skjedd om jeg ikke hadde sjekket meg tidligere i år.

Hun beskriver det som surrealistisk å få beskjeden om at hun har forstadier til livmorhalskreft.

Ved celleforandringer som de som ble oppdaget hos Vågsæter blir man behandlet med en gynekologisk operasjon som kalles konisering.

Konisering er et lite inngrep der den nederste delen av livmorhalsen fjernes, for å forhindre at celleforandringer videreutvikler seg til å bli livmorhalskreft, ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI).

Tidligere i august gikk Vågsæter selv igjennom en slik behandling.

– Jeg gruet meg mye før, men jeg følte meg veldig godt ivaretatt av helsevesenet hele veien, forteller hun.

– Jeg fikk bedøvelse og kjente ingenting. I ettertid har jeg følt meg ganske bra, selv om jeg har vært litt ekstra trøtt og sliten.

Nå blir det jevnlige kontroller i flere år fremover for å se til at alt har gått som det skal.

– Hvordan blir det å skulle på disse kontrollene da?

– Det går egentlig fint. Jeg er bare takknemlig for at det er et så godt system for dette. Det synes jeg flere må utnytte seg av. Det er så enkelt å få sjekket seg, og man blir fulgt veldig godt opp.

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

55.000 færre enn forventet sjekket seg

Onsdag 1. september starter Kreftforeningens årlige #sjekkdeg-kampanje. Målet med kampanjen er å få flere kvinner til å livmorhalsprøver, og dermed kunne unngå livmorhalskreft.

I år omtaler Kreftforeningen kampanjen som viktigere enn noen gang.

– Ifølge et grovt estimat fra Kreftregisteret ar det rundt 55 000 færre enn forventet som tok livmorhalsprøve i 2020, forteller Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

I tillegg fyller de første jentene som fikk tilbud om HPV-vaksinen som en del av barnevaksinasjonsprogrammet 25 år det neste året.

– Det er viktig å forstå at HPV-vaksinen ikke beskytter deg hundre prosent mot livmorhalskreft, sier Ross.

Hun oppfordrer til å også minne kvinner rundt deg om å ta prøven, som bør tas hver gang du får tilsendt påminnelse, fra du er 25 til du er 69 år.

At færre har sjekket seg under pandemien, bekymrer Vågsæter.

– Det er veldig skummelt. Jeg oppfordrer virkelig alle til å sjekke seg. Det er minst like viktig som å holde seg frisk fra coronaviruset.

Vågsæter mener at celleprøven ikke er noe å være redd for.

– Det er uansett mye bedre å være litt redd den første gangen, enn at du en dag ikke skal ha noe valg. Bare bit det i deg, og ta en sjekk.