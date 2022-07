Kylie Jenner er blant dem som har delt en kampanje om å få tilbake «gamle Instagram». Nå svarer Instagram-sjefen på kritikken.

Kjendiser og influencere ut mot Instagram: Nå svarer toppsjefen

Instagram-sjef Adam Mosseri innrømmer at endringer i appen må forbedres, men er likevel ikke i tvil om at endringene er nødvendige: – Vi er nødt til å lene oss mot dette skiftet.

– Det er mye som skjer på Instagram akkurat nå. Vi eksperimenterer med flere endringer på appen, og vi hører mange bekymringer fra dere. Så nå vil jeg bruke litt tid på å oppklare noen ting, sier Mosseri i en video publisert på Instagram tirsdag.

De siste dagene har Instagram mottatt kritikk som følge av at de går gjennom store endringer, og blant annet satser på reels - et format som ligner på konkurrenten TikTok.

– Instagram må slutte å prøve å konkurrere med TikTok, for de taper! Og på veien ødelegger de forholdet til brukerne sine, sa influencer og realityprofil Andrea Sveinsdottir til VG mandag.

En rekke kjente norske profiler delt sin frustrasjon og repostet dette innlegget på sin instagramstory. Brukeren som står bak innlegget skriver at hen ønsker å starte bevegelsen «Make Instagram Instagram again» for å «ta tilbake den gamle Instagrammen».

I skrivende stund har innlegget over 1,6 millioner likerklikk – et tall som stadig øker.

Også Instagramdronningene Kylie Jenner, Kim Kardashian og Kourtney Kardashian har delt innlegget på sin Instagramstory - etterfulgt av «vær så snill».

– Ikke bra nok

Det er også opprettet en underskriftskampanje som i skrivende stund har over 139.000 underskrifter.

VG sendte mandag spørsmål til Instagram, og ble tirsdag ettermiddag henvist til en videoen Instagram-sjef Mosseri har postet på sin egen profil.

Her adresserer han altså at han har observert «bekymringer» knyttet til de nye endringene.

Tiktok lanserte blant annet i mai at «hovedfeeden» ville bli en fullskjermopplevelse der ett sveip tar deg rett til den neste videoen eller bildet.

– Hvis du ser en ny fullskjermsversjon av feeden eller hører om det, skal du vite at dette er en test. Det er en test for en liten prosent av brukerne, og ideen er at en mer fullskjerm-opplevelse - ikke bare for videoer men også for bilder - kanskje er en mer gøyere og engasjerende opplevelse, sier Mosseri og legger til:

– Men jeg vil også være tydelig på at den ennå ikke er bra nok, og vi er nødt til å få den til et bra sted hvis vi skal lansere det for hele Instagram.

– Må være ærlig

Instagram har tradisjonelt vært en bildeplattform, og noe av hovedkritikken mot plattformen er at det satses mer og mer mot videoer.

– Jeg vil være tydelig, vi skal fortsette å støtte bildeformat - det er en del av vår arv. Jeg elsker fotografier, og jeg vet at mange av dere elsker fotografier også.

– Når det er sagt, jeg må være ærlig, jeg tror at mer og mer av Instagram kommer til å være video over tid. Vi ser dette selv om vi ikke endrer noe som helst. Vi ser dette hvis vi kun ser på kronologisk feed.

Han forteller at innhold som folk deler på sosiale medier, beveger seg mer og mer mot videoformat over tid - og at dette også gjelder hva brukerne konsumerer og liker.

– Så vi er nødt til å lene oss mot dette skiftet, samtidig som vi fortsetter å støtter bildepublisering.

– Gjør en dårlig jobb

En av nøklene til TikToks suksess er algoritmen som anbefaler nytt innhold basert på brukerens interaksjon med videoene. I mai skrev Tek.no at det virker som Instagram fremover vil prøve noe av det samme.

Det tredje temaet Mosseri tar for seg, er nettopp såkalte «foreslåtte innlegg» som dukker opp i feeden.

– Ideen er å hjelpe deg å oppdage nye og interessante ting på Instagram som du kanskje ikke vet eksisterer. Men hvis du du ser foreslåtte innlegg som du ikke er interessert i, betyr det at vi gjør en dårlig jobb og må forbedre oss.

Han presiserer at brukerne har mulighet til å slumre foreslått innlegg i en viss periode av gangen.

– Men vi kommer til å fortsette med å prøve å forbedre foreslåtte innlegg, for vi tror det er en av de mest effektive og viktigste måten å hjelpe kreatører med å nå flere folk.

– Det er mange endringer på en gang, men vit at en del av Instagram kommer til å forbli likt. Vi skal fortsette å støtte bildeformat, og vi skal fortsette med å prøve å sette venners innhold øverst i feeden. Men vi er også nødt til å utvikle oss, for verden forandrer seg raskt og vi er nødt til å forandre oss samtidig med utviklingen.