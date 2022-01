NÅ ER HUN MILLIONÆR: Tidenes nest mestvinnende Jeopardy-mester Amy Schneider.

«Jeopardy»-mester slått etter 40 strake seire

Amy Schneider måtte se seg slått av en bibliotekar fra Chicago etter tidenes nest lengste seiersrekke i det populære quizprogrammet Jeopardy.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

40 strake seire fikk hun totalt,og hun dro med seg 1.4 millioner dollar til sammen, over 12.5 millioner norske kroner.

Ingeniøren fra Oakland i California måtte se seg slått av Rhone Talsma, en bibliotekar fra Chicago. Han vant 29.600 dollar i episoden som ble Schneiders siste. Schneider fikk med seg 19.600 dollar.

Racet var tett før det siste spørsmålet som avgjorde vinneren, skriver NBC.

Kategorien var «Alle verdens land». I Jeopardy er det programlederen som gir svaret i form av hint, og deltakerne skal stille spørsmålet. Det avgjørende svaret var: Det eneste landet som ender på H (på engelsk), som også er en av verdens 10 folkerikeste land.

Hva er Bangladesh? Svarte Talsma, mens Schneider ikke hadde noen forslag.

– Det har vært en ære å være med, sa Schneider.

– Å vite at jeg har vært en av de beste i et program jeg har elsket siden jeg var barn, og å vite at jeg nå er en del av den historien, det er vanskelig å prosessere.

40 strake er altså tidenes nest beste resultat, men det er fortsatt et stykke igjen til rekorden på 74. Rekorden ble satt av Ken Jennings.