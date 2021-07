SINT: Britney Spears raser mot personer som nå støtter henne, men som hun mener sviktet henne da hun hadde det som verst. Her er hun avbildet i 2016. Foto: Eduardo Munoz / REUTERS

Britney langer ut: − Dere vet hvem dere er

I juni brøt Britney Spears tausheten rundt det omstridte vergemålet. Nå raser hun mot personer som skal ha vært hennes aller nærmeste.

Av Ida Lyngstad Wernø

Publisert: Nå nettopp

Denne uken fortsatte Britney Spears kampen i retten for å få endt vergemålet hun har vært satt under siden 2008.

Der opprettholdt hun kravet om at faren skal siktes for maktmisbruk og fjernes som verge.

Lørdag tordner hun mot personer som skal ha stått henne aller nærmest:

– Det finnes ikke noe verre enn når dine aller nærmeste, som aldri stilte opp for deg, publiserer ting om situasjonen din, uansett hva den måtte være, og gir sin støtte ... Det finnes ingenting verre enn det, raser hun i et innlegg på Instagram.

– Hvordan våger dere å offentliggjøre at dere bryr dere nå ... Strakte dere ut en hånd da jeg holdt på å drukne?, skriver hun.

Hun nevner ingen navn i det nådeløse innlegget.

– Dere vet hvem dere er, skriver hun.

Den siste tiden har både søsteren Jamie Lynn Spears og en rekke kjendiser uttrykt støtte til Spears, men det er ikke kjent om det er noen av disse hun sikter til.

Les historien om vergemålet i VGs spesial om Britney Spears: «Stemmen som ble kvalt».

Kjemper i retten

Det var under et rettsmøte 23. juni at Spears brøt stillheten og åpnet opp om vergemålet offentlig for første gang.

– Det er ikke greit å tvinge meg til å gjøre ting jeg ikke har lyst til å gjøre. Jeg mener virkelig at dette vergemålet er krenkende, sa hun under rettsmøtet.

– Jeg vil bare ha livet mitt tilbake, sa hun.

Siden 2008 har faren hatt kontroll over store deler av livet hennes gjennom vergemålet, både knyttet til økonomi og personlige gjøremål. Han ble fjernet som verge for hennes person i 2019, men sitter fortsatt med vergemålet rundt datterens eiendom.

Onsdag denne uken arrangerte Free Britney-bevegelsen protester flere steder i USA. Se noen av bildene her:

forrige















fullskjerm neste

I rettsmøtet i juni sa Spears at faren skal ha «elsket» kontrollen han hadde over henne som verge. Hun varslet også at hun ville gå til søksmål mot familien.

– Min far og alle som er involvert i dette vergemålet, inkludert managementet mitt, burde sitte i fengsel, sa hun under rettsmøtet.

Etter onsdagens rettsmøte brukte hun emneknaggen #FreeBritney selv for første gang.

Den har vært brukt av fansen hennes, som i mange år har ment hun har blitt kontrollert av faren og apparatet rundt seg.