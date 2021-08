RARE DATER: Jennifer Sherlock poserer tidlig under pandemien. Hun datet flere menn under pandemien. Foto: Debra Roscioli, AP/NTB

Jennifer (42) endret datingvaner under pandemien: − Det var så håpløst

Nettdatingen opplever en bonanza i coronaens tid. Ikke bare øker antall brukere, men de kommuniserer også på en annen måte enn før.

Av NTB-Jan-Morten Bjørnbakk

Publisert: Nå nettopp

– Folk har dypere samtaler. De knytter bånd bygd på følelsen av å være alene, hjelpeløs eller oppleve et slags tap. I starten er følelsene sterke i disse forholdene. Men det er forhold som ikke varer, sier podkastverten og samlivsekspert Yue Xu.

Hos nettdatingservicen Hinge økte antall meldinger mellom brukerne med 30 prosent fra februar til mars i år.

– Antall dater, både virkelige og virtuelle, økte i juni med 13 prosent sammenlignet med samme måned i fjor, sier Logan Ury som er forskningssjef for Hinge-appen, til nyhetsbyrået AP.

– Rare dater

PR-rådgiveren Jennifer Sherlock (42) fant flere menn som hun datet i starten av coronapandemien.

– Datene var rare, og da ikke bare fordi de skjedde bak masker og med korrekt avstand og alltid utendørs, sier Sherlock til AP.

En av hennes dater beholdt masken på mens de gikk tur, men inviterte henne med hjem til seg like etterpå. Det fikk Sherlock til å tenne på alle plugger.

– Det var så håpløst: Vi var altså ikke trygge utendørs uten en maske, men inne hjemme hos han ville vi altså være trygge uten maske, tordner hun.

Etter denne hendelsen så Sherlock behovet for å skape seg et filter mellom seg og daten. Svaret ble å møtes i videosamtale før det er aktuelt å møtes ansikt til ansikt.

Den Berlin-baserte dragartisten og fotografen Ocean (26) brukte LBGTQ-appen Taimi til å skaffe seg venner over hele verden.

– Det var helt fantastisk å ha to til fem minutter lange videosamtaler med fremmede på steder som Filippinene eller delstater i USA, sier Ocean som går under fødenavnet Kai Sistemich når hun ikke er Ocean.

FANTASTISK: Drag-artisten og fotografen Ocean bruker videosamtaler til å date noen på den andre siden av jorda. Foto: Ocean, AP/NTB

Videosamtaler kommet for å bli

Årsregnskapet til Tinder forteller at 2020 var det beste året i selskapets historie. I år er det satt nye brukerrekorder både i januar og i mars på Tinder.

Konkurrenten Hinge tredoblet i fjor overskuddet fra 2019. Fra dette utgangspunktet forventer selskapet en dobling av overskuddet i år.

Nye tider og coronavaner fører også til at appene justerer seg etter de nye bruksmønstrene. Tinder vil nå at brukerne skal få sjansen til å bli bedre kjent med hverandre.

Det gjør nettdatinggiganten ved å åpne opp for at brukerne kan kommunisere med hverandre før de såkalt matcher. I tillegg kan Tinderbrukerne se fram til å kunne legge ut video av seg selv på profilen.

– Tidligere var folk avholdende med å ta i bruk videosamtale. De så bare ikke vitsen, sier nettdatingeksperten og sosiologen Jess Carbino.

Nesten halvparten av tinderbrukerne har hatt videosamtaler. Nettdatingselskapene sier at deres forskning viser at videosamtaler er kommet for å bli.

Lindrer ensomhet

32-åringen Fernando Rosales var en ivrig bruker av Grinder. Det er en app som i før-pandemiske tider typisk ble brukt av unge homofile menn på jakt etter tilfeldige møter.

For Rosales er ikke dette godt nok lengre. Han tok i bruk Tinder for å oppnå sosial kontakt når coronatiltak gjorde det umulig å møte noen i London.

– Grindr er litt sånn: Jeg liker deg, du liker meg. Du er nært meg, jeg kommer over. Tinder er mye mer sosialt, sier Fernando Rosales.

GJØR ENDRINGER: Tinder forandrer sin praksis og åpner for samtaler mellom kjærlighetssøkende kunder før de matcher eller vraker hverandre. Foto: Patrick Sison, AP/NTB

Dawoon Kang er en av grunnleggerne av datingappen Cofee Meets Bagel. I motsetning til mange konkurrenter der tommelen vendes opp eller ned basert på bilde, har datingsiden holdt seg til saktedating. Dette slår an blant brukere som i hovedsak er mellom 25 og 39 år.

– Aldri før har vi sett så mange chatter på tjenesten. Etter nedstengingen i midten av mars, sa 90 prosent av brukerne våre at de hadde sluttet å treffe folk ansikt til ansikt, sier Dawoon Kang.

I møte med brukerne ble han fortalt at mange bare var ute etter å lindre ensomheten, uansett om det førte til date eller ikke. Det fikk selskapet til å endre sin politikk, og åpnet for fellessamlinger med opptil 100 brukere.

Søker karantenepartner

Alina Mayes er senior matchmaker i den eksklusive nettdatingtjenesten Selective Search. Her koster et årsmedlemskap mellom 440.000 og 1,3 millioner kroner.

Mayes kan røpe at de velstående kundene i starten av pandemien mest av alt ønsket seg noen å dele karantene med.

– Vi har vært mer travle enn noen gang. Nå er det flere som vil møtes ansikt til ansikt. Det gir en fysisk kjemi der og da. Noen bryter reglene om sosial distanse, klemmer, kysser, eller har sex. Dette er fortsatt til stede. Det tar bare lengre tid. Pandemien og nedstengningene har virkelig satt ting i perspektiv, sier Mayes.