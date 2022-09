KUNSTNERTRIO: F.v.: Nick Cave, Thomas Houseago og Brad Pitt i Tampere i Finland lørdag.

Brad Pitt i Finland: Viser frem kunst om brutte forhold

Hollywood-stjernen Brad Pitt holder sin aller første kunstutstilling – og han er i godt selskap.

Amerikanske Brad Pitt (58) har slått seg sammen med den australske rockeren Nick Cave (64). Med på laget er den britiske kunstneren Thomas Houseago (50).

Lørdag åpnet de tre sin felles kunstutstilling med skulpturer hos Sara Hildén Art Museum i Tampere i Finland.

– For Nick og meg er dette en helt ny verden, og vårt første forsøk. Det føles bare riktig, uttalte Pitt til den finske TV-kanalen Yle.

Pitt stiller med ni kunstverk og viser selv frem noen av dem på Twitter:

Blant verkene er en stor isoporplate med mange mennesker i noe som ser ut som en pistolkamp. Ellers er det silikonskulpturer med ulike husfasonger.

Pitt forklarer til Yle at det han har skapt, handler om selvrefleksjon

– Om hvor jeg har misforstått og trådt feil i mine forhold, og hvor jeg har feilet moralsk. For meg er dette født ut av et eierskap til hva jeg vil kalle en radikal selvinnsikt, forklarer filmstjernen om kunstverkene.

– Jeg har vært brutalt ærlig overfor meg selv og tar ansvar for alle jeg har såret, og alle stunder der jeg har handlet feil.

Pitt skal ha begynt med kunst i 2017, ett år etter bruddet med Angelina Jolie (47). Han har også et ekteskap med Jennifer Aniston (53) bak seg, samt en rekke andre Hollywood-romanser.

SKULPTURER: F.v.: Nick Cave, Thomas Houseago og Brad Pitt poserer med noen av sine verker.

The Guardian omtaler begivenheten og beskriver Pitts kunst-stunt og tilstedeværelse som en «stor overraskelse» for finnene. Det var nemlig ikke varslet på forhånd at Pitt kom til å være på plass under åpningen.

Sara Hildén Art Museum opplyser at det er første gang Pitt, som i hovedsak er selvlært innen kunsten, viser frem sine skulpturer for offentligheten.

– Dette er både spennende og fantastisk, sier Sarianne Soikkonen, sjef ved museet, til AFP.

Nick Cave stiller med keramikk.

