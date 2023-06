SKUESPILLER: Julian Sands under filmfestivalen i Venezia 3. september 2019.

Familien til savnet skuespiller: − Vi fortsetter å bevare Julian i hjertene våre

Den britiske skuespilleren Julian Sands (65) forsvant etter en fjelltur i California i USA 13. januar.

Flere søk har blitt gjennomført for å prøve å finne ham, det seneste 17. juni, men foreløpig uten resultater.

Fredag kom familien til Sands med sin første uttalelse siden han ble meldt savnet, skriver nyhetsbyrået AP.

– Vi fortsetter å bevare Julian i hjertene våre, og vi har gode minner av ham som en fantastisk far, ektemann, eventyrer og en som elsket naturen og kunsten. Han var en original og samarbeidsvillig utøvende kunstner, skriver familien.

Sands er gift med journalisten Evgenia Citkowitz og har tre voksne barn. Ifølge Variety er han kjent for å være glad i å gå i fjellet.

– Vi er svært takknemlige overfor letemannskapet og de som har jobbet utrettelig for å finne Julian, skriver familien.

Politiet i San Bernardino County sier ifølge AP at saken fortsatt er aktiv, og at de ikke har gitt opp forsøkene på å finne Sands.

Det var stormer og kraftig uvær i California da Sands forsvant etter turen til Mount Baldy – et 3048 meter høyt fjell – sør i California. Til tross for at været nå er varmere, er er det fortsatt områder av fjellet der letemannskapene ikke kommer til.

Skuespilleren har spilt i en rekke Oscar-nominerte filmer som for eksempel «Et rom med utsikt» som kom i 1985. I tillegg spilte han i blant annet filmene «Warlock», «Arachnophobia» og «Naken lunsj» - samt seriene «24», «Dexter» og seneste «What/If».

