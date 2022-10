ENGASJERT: Hertuginne Meghan, her på talerstolen under One Young World Summit i Manchester i september.

Hertuginne Meghan: − Lov å sette grenser

Hertuginne Meghan (41) forklarer i podkasten sin at hun vil ha retten til å være direkte uten å bli stemplet som sint.

I tirsdagens episode av «Archetypes (Arketyper)» tar hertuginnen for seg det hun mener er et urettmessig stempel fargede kvinner ofte får – nemlig at de er «høylytte og sinte».

Det er en myte hun tar sikte på å oppheve, sier hun.

Meghan opplyser at hun selv ofte tar seg i «å krype sammen og være på tå hev» når hun trer inn i et rom, fordi hun føler hun ikke kan si hva hun vil uten å bli oppfattet negativt.

– Vi må gi oss selv muligheten til å finne ut hvordan det føles å leve vårt sanne jeg. Å få være direkte uten å bli omtalt som sint, og få eksistere på våre egne premisser og bare få være. Være menneskelig, sier hun.

Meghans podkastserie har som mål å utforske arketyper, eller «merkelapper og mønster som forsøker å begrense kvinner».

Meghan påpeker at sinne er en følelse som ikke er knyttet til hverken kjønn eller rase, og hun blir alltid flau over seg selv når hun innser at hun avslutter en setning med et stigende tonefall.

– Som om jeg stiller et spørsmål. Da blir jeg sånn: «Å Gud, slutt. Slutt å hviske og gå rundt grøten, sier hertuginnen.

Hun oppfordrer lytterne:

– Bare si hva du trenger. Du får lov å sette grenser. Du har rett til å være tydelig, uten at det betyr at du er krevende. Det gjør deg ikke vanskelig, det gjør deg tydelig.

Amerikanske Meghan, som la skuespillerkarrieren på hylla da hun forlovet seg med britiske prins Harry (38), er omstridt i Storbritannia.

Hun på sin side har ikke lagt skjul på at hun følte hun «mistet sin stemme» da hun giftet seg kongelig.

Det skapte blant annet store overskrifter da Meghan og prins Harry i intervjuet med Oprah Winfrey i fjor uttalte at kongehuset angivelig hadde uttrykt bekymring rundt hva slags hudfarge deres barn ville få – før sønnen Archie (3) kom til verden.

PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry under Invictus Games i Nederland i april.

Meghan har fått kallenavnet «Megxit», noe ektemannen har slått ned på. Uttrykket peker på at Meghan og Harry har kongehuset og Storbritannia for å etablere seg i Meghans hjemby, Los Angeles.

I hver episode inviterer Meghan en eller flere gjester med innsikt i temaaet. Denne gangen er det komikerne Issa Rae (37) og Ziwe Fumudoh (30).