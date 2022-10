JASÅ?: Fantorangen spratt ut av Snøroboten. De observante seerne har fått med seg at Fantorangen ikke er en ekte person.

NRK etter «Maskorama»-sjokk: − Det har vært noen skuffa detektiver

Under lørdagens sending av «Maskorama» var det ikke en menneskelig kjendis, men den fiktive Barne-TV-karakteren Fantorangen som ble avslørt. Det har fått flere til å reagere.

Prosjektredaktør i NRK, Jan Egil Ådland, bedyrer i en e-post til VG at statskanalen har fått flest reaksjoner i hyggelig retning.

– Reaksjonene har vært overveldende positive. I går var det barna som var de beste detektivene, og vi er ekstremt fornøyd med at Fantorangen ville være med på «Maskorama» sier Ådland til VG.

Da masken falt ventet nok de aller fleste seg en ekte person og kjendis. I stedet spratt Fantorangen ut av kostymet med kommentaren «Det hadde dere ikke trodd!».

Fantorangen er nemlig ikke en ekte person, hvis det skulle være noen tvil.

På sosiale medier har reaksjonen vært blandede.

Saken har skapt stort engasjement i kommentarfeltene til både VG og NRKs poster på Facebook om saken.

I VGs Maskorama-profet var det faktisk to personer som hadde gjettet Fantorangen – men det var også 10769 deltagere som tippet feil.

HVEM SKJULER SEG?: En stor del av Maskorama er å gjette hvem som er bakom maskene. Avsløringen i går gjorde det arbeidet MYE vanskeligere.

– Skuffa detektiver

Prosjektredaktøren i NRK erkjenner at folk har reagert på at de tar inn deltagere lagd av bomull og polyester.

– Svigerfar ble veldig muggen med det samme, men i dag sier han det har vokst på ham. Vi har for øvrig fått med oss at det har vært noen skuffa detektiver der ute, i hovedsak voksne, som syntes dette ble for tullete. Det tar jeg til etterretning.

At det var en maske bakom masken i Maskorama var overraskende for de fleste, og kanskje noen hadde håpet at man endelig skulle få svaret på hvem som er Fantorangen.

Den avsløringen kan man se lenge etter om vi skal tro Ådland.

– Hvorfor fikk man aldri avslørt en ekte person i går?

– Fordi det var Fantorangen som var inne i Snøroboten. Fantorangen er en stor kjendis blant mange barn og en god del voksne.

RABAGASTEN: Det kan være et ekte menneske bak denne masken, men etter gårsdagens avsløringer er ingenting sikkert lenger.

Et detektivarbeid uten like

Nå som NRK har åpnet muligheten for at det faktisk ikke trenger å være ekte personer, har detektivarbeidet plutselig blitt mye vanskeligere.

For hvor går grensen? Må vi nå se på barne-tv for å få ideer til hvem som skjuler seg bak maskene?

Kan Labbetuss skulle seg bakom Dandy, eller kanskje Kaptein Sabeltann inntar scenen?

NRK var hvert fall lite hjelpsomme da VG forsøkte å grave i de uendelige mulighetene som nå har åpnet seg.

– Kan man forvente at det bak de gjenværende maskene skjuler seg noe annet enn ekte personer?

– Det har jeg dessverre ingen kommentar til.

– Hvis man driver og gjetter på hvem som skjuler seg bak, må man nå begynne å tenke i helt nye baner blant de gjenværende deltagerne?

– Det spørsmålet tror jeg du nettopp svarte på selv.