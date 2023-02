NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen kommenterer bråket rundt Sophie Elise den siste tiden.

NRK-sjefen: Skal evaluere Sophie Elise-samarbeid

NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen skriver i en ytring torsdag kveld at kanalen skal snakke med Sophie Elise i nær fremtid å diskutere situasjonen.

– I tilfellet med Sophie Elise har vi ikke tatt godt nok innover oss hvor omfattende den kommersielle virksomheten er – og mer generelt hvor krevende det er å ha tilstrekkelig løpende kontroll opp mot presseetikken og våre interne retningslinjer, skriver Haugen i en ytring på NRK.

Sofie Steen Isachsen (28), kjent som Sophie Elise, publiserte forrige søndag et bilde som viste henne selv og en annen influenser sammen foran et speil.

Den andre influenseren holdt en liten pose med hvitt innhold, som mange har tolket som narkotika.

Info Dette er saken Søndag 12. februar postet Sophie Elise et bilde på Instagram hvor hun poserte sammen med en annen profil foran et speil. Den andre personen holdt i hånden en liten, gjennomsiktig pose med noe hvitt i. Under bildet skrev hun: «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir faen.»

VG publiserer på det nåværende tidspunkt ikke navn på den andre profilen på bildet. Vedkommende har ikke gjort noe aktivt for å bidra til spredningen av bildet, og VG kjenner heller ikke til vedkommendes oppfatning av postingen av bildet.

Bildet ble raskt slettet fra profilen med 581.000 følgere, men ikke før bildet ble spredt og delt på ulike kontoer på sosiale medier.

Den påfølgende tirsdagen hadde NRK en «grundig prat» med Sophie Elise. Der kom det frem at saken ikke får noen konsekvens for samarbeidet mellom de to partene.

Flere har reagert på at saken ikke har fått konsekvenser for NRK-samarbeidet, blant annet klubbleder i NRK som mener at en fast ansatt ville møtt «store konsekvenser» ved posting av et slikt bilde.

Blant de som har tatt Sophie Elise i forsvar er hennes redaktørvenn Danby Choi . Han uttalte i VG at han støtter NRKs beslutning «100 prosent», og skrev også en lederartikkel på dette i egen avis. Søndag beklaget Choi for å bruke egen avis til å ta henne i forsvar.

Forrige uke uttalte Rema 1000 at de setter Sophie Elise-godteri på vent . «Candy Girl by Sophie Elise» skulle i utgangspunktet lanseres denne uken, men er nå holdt tilbake. Også samarbeidspartner Good For Me valgte å sette samarbeidet på pause.

Onsdag 22. februar passerte antall klager til Kringkastingsrådet 3600.

Torsdag kommenterte Sophie Elise selv for første gang hvordan hun har hatt det i kjølvannet av kontroversen.

VG har siden 12. februar forsøkt å få Sophie Elise og den andre profilen i tale. Ingen av dem har besvart VGs henvendelser. Vis mer

– Lei meg

I innlegget skriver NRK-sjefen at det ikke er en ukjent problemstilling at NRK-profiler har kommersielle samarbeid, men at debatten har løftet fram flere viktige, prinsipielle diskusjoner om influenser-samarbeid, både internt i NRK og offentlig.

Derfor skal kanalen sette seg ned med influenseren og diskutere hvordan de skal håndtere saken.

– Det vi allerede vet, er at dette er en vanskelig sak, med flere sider, som har blitt krevende for NRKs omdømme, akkurat som at jeg vet at den har vært krevende for Sophie Elise. Det er jeg lei meg for.

Videre skriver Haugen at hun mener at mye av kritikken mot Isachsen har vært unødvendig krass, og at det fortsatt er plass til Sophie Elise i miksen av NRK-stoff.