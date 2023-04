Kong Charles og hans kone Camilla i et bilde publisert av det britiske kongehuset 4. april i år.

Camilla får tittelen dronning i Storbritannia

Invitasjonene til kroningen av Storbritannias kong Charles i mai er sendt ut. Der omtales hans kone Camilla som dronning.

NTB

Det har lenge vært spekulert i om hun ville få tittelen. Siden Charles ble konge i fjor, har Camilla i alle offentlige sammenhenger blitt omtalt som dronninggemal.

Men i invitasjonene til kroningen 6. mai omtales Camilla nå kun som dronning. Innbydelsen er sendt til om lag 2000 personer.

– Det var naturlig å gi henne tittelen som dronninggemal under kong Charles første måneder som konge for å skille henne fra kongens mor, dronning Elizabeth, sier en kilde ved det britiske kongehuset til avisen The Times.

Når Charles nå skal krones, er det ifølge kilden imidlertid «et passende tidspunkt å begynne å bruke dronning Camilla».

Slik ser invitasjonen til kroningen av kong Charles 6. mai ut. I den er kona Camilla omtalt som dronning, ikke dronninggemal.

