Karpe ble dobbelt historisk

FORNEBU (VG) Lørdag kveld skrev Karpe historie med to Spellemann-rekorder. Karpe er første band/duo som vinner Årets Spellemann for andre gang og fles priser på én kveld.

Karpe er første band/duo som vinner Årets Spellemann for andre gang.

Det var Girl in Red som fikk æren av å dele ut den gjeveste prisen.

– Det er «obvious» hvem som skal få denne prisen her, sa hun på scenen.

– Dere er så jævla fete. Året spellemann er selvfølgelig Karpe, sa hun

Duoen gikk opp på scenen til stående applaus, og var tydelig tomme for ord.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. De siste tiårene er det lagd veldig mye filmer, det er skrevet mye bøker, om andre verdenskrig fordi det var siste mulighet til å snakke med de som faktisk var der. De som faktisk opplevde det i Norge.

– Det vi har kjent på dette prosjektet, er at dette er siste mulighet til å fortelle historien til de første som kom til Norge fra hele verden.

RANT INN: Karpe mottok hele seks priser på en kveld, det har ingen andre gjort under én Spellemann.

– Uvirkelig

Til VG sier rapduoen at det er «for mye».

– Vi har lagt alt vi eier, ikke bare i plata men også det visuelle universet også. Så.... vi ga ut skiva og var veldig fornøyd med den. Såå...., sier Chirag.

– Det går treigt det her, sier Magdi om hvordan Chirag svarer.

– Det er er slik man snakker når man er målløs, legger han til.

– Det er ikke ofte jeg er målløs.

Når VGs reporter forteller om rekordene de har slått, blir de overrasket.

– Wow. Det er for sjuk. Det er uvirkelig. Klarer ikke forholde meg til så mye akkurat nå, sier rekordholderne.

Repduoen understreker at det er flere som skal ta æren for at de høstet priser.

– Det er ikke bare vi to som har vunnet. Vi er så mange, sier Magdi og legger til at det er en rekke personer som har vært med på prosjektet.

Info Karpe vant pris i følgende kategorier: Pop

Årets låtskriver

Årets tekstforfatter

Årets låt

Årets utgivelse

Årets Spellemann Vis mer

Tidligere er det én artist har fått Årets Spellemann to ganger som soloartist: Øystein Sunde. Han har også en tredje, som medlem i Gitarkameratene. I tillegg har Morten Harket og Morten Abel fått Årets både som soloartister og bandmedlemmer, hhv. i a-ha og The September When.

IKKE FØRSTE GANG: Karpe da de vant årets Spellemann under Spellemannprisen 2010.

Rekord nummer to

Karpe tok også en annen rekord lørdag kveld. De stakk av med totalt seks priser. Aldri før har noen mottatt så mange priser ved én utdeling.

Fra før har ingen mottatt mer enn fire priser på én Spellemann. Disse var Morten Harket for 1995, Lene Marlin for 1999 og Briskeby for 2000.

Den rekorden knuste Karpe i år, og rapduoen stakk av med hele seks priser – inkludert Årets Spellemann. De andre prisene Karpe vant er Pop, Årets låtskriver, Årets tekstforfatter, Årets låt for PAF.no og Årets utgivelse for Omar Sheriff.

Lørdag kveld samlet musikknorge seg til fest på H3 Arena på Fornebu. Blant de som dro inn priser under Spellemann sitt 50-årsjubileum var Sondre Lerche, Undergrunn og Ramon. Men den store vinneren var altså Karpe.

Info Alle årets Spellemann-vinnere Vinnerne er uthevet RnB/Soul Charlotte Dos Santos

Fieh

Nelly Moar

Beharie Tradisjonsmusikk Gabba

Julie Alapnes

Erlend Viken

Akselsen/Kvernberg/Carstensen Elektronika Ary

Jerry Folk

André Bratten

han gaiden Pop Karpe

Anna of the North

Sondre Justad

AURORA Blues Ledfoot

Kurt Slevigen og Arne Fjeld Rasmussen

Billy T Band

Rita Engedalen Metal Kampfar

Sylvaine

Khold

Cult Member Årets Låtskriver Karpe

Undergrunn

Sondre Lerche

Synne Vo Klassisk Vilde Frang

Ensemble Allegria

Leif Ove Andsnes

Truls Mørk, Håvard Gimse Årets Internasjonale suksess Peder Elias

Daniel Herskedal

Sigrid

Kristine Tjøgersen Barnemusikk Mandarinsaft

Aslak Brimi

Hallaisiken

Rasmus og Verdens Beste Band Samtid Løvlid/Hytta/Nyhus

Trondheim Symfoniorkester & Opera, Marianne

Baudouin Lie og Kai Grinde Myrann

Ida Løvli Hidle

Lasse Marhaug TONOs komponistpris Inger Hannisdal

Eirik Hegdal

Honningbarna

Bjørn Morten Christophersen Årets Musikkvideo Ramón (Regi: Nicolai Gundorff Asmussen): SÅ KLART DET GJØR VONDT

SALTI (Regi: Alexander Zarate Frez): Demons

Aurora (Regi: Sigurd Fossen): A Temporary High

Karpe (Regi: Kavar Singh): PAF.no Alternativ pop/rock Sondre Lerche

Louien

Daniel Herskedal, Emilie Nicolas

Jenny Hval Årets Produsent Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn (Karpe – Omar Sheriff)

AURORA og Magnus Skylstad (AURORA – The Gods We Can Touch)

Matias Téllez (Matias Téllez 2022)

PACIFY (Pacify 2022) Åpen Klasse Ingrid Jasmin

Jon Balke Siwan

Anja Lauvdal

Sound Stories Årets Tekstforfatter Karpe

Odd Nordstoga

Sondre Lerche

Fredrik Høyer Viser og visepop Moddi

Odd Nordstoga

Ingeborg Oktober

Trond Granlund Hiphop Jonas Benyoub

Musti

Undergrunn

Tyr Jazz Trondheim Jazzorkester & GURLS

Master Oogway with Henriette Eilertsen

Wako

Moskus Festmusikk Beathoven

Vidar Villa

Stavangerkameratene

Rotlaus Rock Honningbarna

The Good The Bad and The Zugly

Madrugada

WIZRD Årets gjennombrudd Undergrunn

Ballinciaga Ballinciaga

Ramón

Jonas Benyoub

Amanda Tenfjord Årets låt Ballinciaga, David Mokel: Dans på bordet

Ramon: Ok jeg lover

Undergrunn: Italia

vinni: glorie

Beathoven, Capow x 2g: Sør-Afrika

Karpe: PAF.no Country: Embla and the Karidotters

Ingvild Flottorp

Trond Svendsen & Tuxedo

Silver Lining Årets Utgivelse Karpe: Omar Sheriff

Undergrunn: Undergrunn

Honningbarna: Animorphs

Sondre Lerche: Avatars Of Love Vis mer

– Å fy faen

Karpe var nominert til totalt seks priser. Ramon var den eneste som slo Karpe i en kategori lørdag, nemlig som vant årets musikkvideo.

– Å fy faen, sier han til VG om å vinne.

– Jeg var sikker på at Karpe skulle ta denne.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det betyr alt. Vi har jobbet med kortfilmen i nesten ett år.

I tillegg har produsentene til Karpe, Aksel Axxe Carlson og Thomas Meyer Kongshavn, fått produsentprisen, og selv om Karpe ikke er formelle vinnere av den er det Karpe-albumet «Omar Sheriff» som er lagt til grunn av juryen.

Det er også bitte litt Karpe i prisen for hip hop; den gikk til Jonas Benyoub, som medvirker på “Omar Sheriff” og var fast gjest på scenen under Karpes ti Spektrum-konserter.

