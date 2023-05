TO BLIR TRE: Artist Christine Guldbrandsen og ektemannen André Dahl venter sitt første barn i september. Her opptrer hun i Mysen i 2006 da hun representerte Norge i «Eurovision Song Contest».

Christine Guldbrandsen venter sitt første barn: − Ikke helt planlagt

Artist Christine Guldbrandsen (38) deler babynyhet og avslører at graviditeten kom uventet. Familiens ventede tilskudd blir trolig med på turné til høsten, forteller hun.

– Livet tar en ny vending, skriver artist Christine Guldbrandsen i et innlegg på Instagram.

Guldbrandsen kunngjør lørdag at hun og ektemannen André Dahl venter sitt første barn i september.

Guldbrandsen var Norges Eurovision-bidrag i 2006. I år har hun fullt program med flere singelslipp og turné i løpet av høsten.

– Det var ikke helt planlagt, sier Guldbrandsen på telefon til VG.

– Det blir et litt mer hektisk år enn det jeg hadde sett for meg, men sånn er det å være frilanser, sier hun og legger til at barnet trolig må være med på turné til høsten.

Guldbrandsen er fem måneder på vei, men det er først nå hun har ønsket å gjøre det offentlig kjent.

– I og med at jeg har måttet si fra meg en stor rolle i sommer, følte jeg at det var på tide å si det.

Hun forteller at hun og ektemannen er spent på å gå inn i småbarnstilværelsen for første gang.

– Det blir en ny epoke i livet. Vi vet ikke hva vi går til, men vi gleder oss veldig. Det er med skrekkblandet fryd, men det tror jeg alle førstegangsforeldre kan relatere til, sier en lattermild Guldbrandsen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post