HYTTE-TRØBBEL: Ekteparet Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø har måttet vente lenge på oppgradere hytteeiendommen sin på Tjøme etter at arkitekten deres skal ha oppgitt feil informasjon om eiendommen. Han er nå tiltalt av Økokrim.

Komikerpar i hyttetrøbbel: − En belastning

Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø har ufrivillig havnet i en konflikt der de nå må rive deler av hytta si på Tjøme.

Kortversjonen Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø må rive deler av hytta si på Tjøme grunnet en arkitekts feilinformasjon til Færder kommune om to hytteprosjekter.

Økokrim har tatt ut tiltale mot arkitekten for bevisst å ha gitt feil opplysninger.

Sørensen og Lyngbø er ikke involvert i straffesaken, og nå må de følge kommunens ønsker og endringer.

De ønsker å redusere takhøyden i underetasjen, fjerne trapp og terrasse mot vest, samt rive en brygge.

Ekteparet kjøpte hytta og overtok eiendommen på Tjøme i 2014, og har siden søkt om tillatelse til endringer for å oppnå godkjenning fra kommunen. Vis mer

– Denne saken, som Sørensen og Lyngbø uforskyldt har havnet i, har vært og er en belastning for ekteparet, sier parets advokat, Roar R. Lillebergen i advokatfirmaet Føyen til VG.

Tidligere denne uken meldte Økokrim om at det er tatt ut tiltale mot en arkitekt som bevisst skal ha gitt Færder kommune feil opplysninger om to hytteprosjekter han var involvert i.

Ett av disse prosjektene er hytta til ekteparet Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø.

– Sørensen og Lyngbø er ikke involvert i straffesaken, og kan ikke annet enn å ta til etterretning at det nå er tatt ut tiltale mot vedkommende, sier Lillebergen.

Arkitektens angivelige lovbrudd har ført til at Færder kommune ikke kunne godkjenne de opprinnelige planene for hytta til komikerparet. Derfor har Sørensen og Lyngbø – via et annet arkitektfirma – det siste halvannet året jobbet med nye arealplaner for hyttetomten som kommunen kan godta.

Først i februar ble søknaden innlevert til Færder kommune.

– Det er søkt om tillatelse til de tiltak som kommunen mener mangler godkjenning i dag. Søknaden ligger fortsatt til behandling hos kommunen. Man håper imidlertid at kommunen vil godkjenne søknaden som nå er sendt inn, slik at man snart kan legge denne saken bak seg, opplyser advokat Roar R. Lillebergen.

Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø kjøpte hytta og overtok eiendommen på Tjøme i 2014. Ifølge søknaden til Færder kommune i februar i år er det tre vesentlige endringer som ekteparet ønsker å utføre i tråd med kommunens ønsker:

Takhøyden i underetasjen reduseres

Trapp og terrasse mot vest rives og tas ut av søknaden. Ny trapp mot vest tas ut av søknaden

Brygge rives og tas ut av søknaden

Allerede i april for to år siden skrev ekteparet til Færder kommune med et ønske om å «rydde opp i dette».

– Først og fremst beklager vi den situasjonen kommunen og vi nå har havnet i. Det har naturligvis aldri vært vår intensjon å bygge i strid med plan- og bygningslovgivningen, står det å lese i brevet.