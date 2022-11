Moddi tolkes i klasserommet: − Får meldinger hvert eneste år

Når det nærmer seg tentamenstid, mottar artist Pål «Moddi» Knutsen mail fra skoleelever som vil ha hjelp med norskoppgavene sine.

«Kva meiner du med teksten. Helst svar litt raskt, må levere oppgaven før 14.00»

– Jeg får disse meldingene hvert eneste år når det nærmer seg tentamenstid. Jeg svarer bare hyggelig at de nesten må skrive oppgaven selv, sier artist Pål «Moddi» Knutsen.

Senja-artisten har delt et par av forespørslene på egen Twitter-profil:

Etter at elevene får dette svaret, hører han stort sett ikke mer.

– Da blir det dørgende stille. Da svarer ingen av dem.

Knutsen synes det er hyggelig at tekstene hans er gjenstand for tolkning på tentamensoppgaver. De som har konkrete spørsmål som ikke involverer å «gi hele fasiten», gir han også svar.

– Jeg svarer og hjelper til. Det er jo en musikers drøm at folk setter seg ned og tolker teksten. Jeg prøver å være litt oppmuntrende i svarene mine. Jeg svarer dem som har litt andre spørsmål enn «helst skriv oppgaven for meg».

Da Knutsen selv hadde diktanalyse på videregående skole, syntes han også at det var vanskelig.

– Jeg har alltid hatt litt vanskelig for det. Det første jeg gjorde var å google for å se hva andre folk tenkte om teksten. Det er ikke noe galt i det, tenker jeg.

– Veldig bra. Jeg har fått tusen sånne. Jeg tror nesten du bare må sette deg ned og gjøre det for dem. Siden det haster sånn og alt mulig, skriver Erlend Loe i kommentarfeltet på Twitter.

– Eg syns det er ganske hyggelig å få slike. Kjenner igjen ein yngre versjon av meg selv noko så grasalt, kommenterer artist Daniel Kvammen.

NORSKLÆRER: Silje Kristin Friberg.

Silje Kristin Friberg underviser i norsk ved Eidsvoll videregående skole. Selv om hun ikke har erfart at noen av hennes elever har kontaktet tekstforfattere i forbindelse med oppgaver som går på analyse av verk, kjenner hun til fenomenet.

Og det kommer nok særlig til uttrykk gitt den digitale tidsalderen vi lever i.

– I dag har vi mye mer tilgang til informasjon om mulige tolkninger og forklaringer rundt tekster sammenlignet med før. Å undersøke hva som har blitt skrevet om et spesifikt verk, er nok blant det første mange elever undersøker, tror jeg, sier Friberg.

– Ser du noen problemer knyttet til det?

– Som lærer ønsker man jo at elevene skal dykke ned i teksten selv og komme frem til begrunnelser på egen hånd. I en lyrisk tekst handler det om å ta for seg teksten linje for linje. Alle ord inneholder en mening, så det å holde seg tett på teksten og begrunne påstandene sine, er viktig.

Likevel har hun en personlig erfaring om fenomenet, da hun selv, som elev på videregående, skrev særemne.

– Jeg husker at jeg valgte å analysere verk av forfatteren Elin Brodin. Jeg kontaktet henne via mail og presenterte noen av tolkningene mine, fordi jeg gjerne ville ha litt bekreftelse. Jeg husker at hun svarte veldig hyggelig tilbake, men i veldig runde ordelag, sier Friberg lattermildt, og fortsetter:

– Men da hadde jeg gjort en tolkning før jeg kontaktet forfatteren, understreker hun.