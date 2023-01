UNG: Prins Harry som 17-åring.

Prins Harry forteller om kokainbruk i sin kommende bok

Skriver at han prøvde rusmiddelet som 17-åring.

Det melder Sky News, som skriver at de har fått tak i et eksemplar av boken «Spare».

– Det var ikke veldig gøy, og det fikk meg ikke til å føle meg spesielt glad slik det så ut til å skje med andre, men det fikk meg til å føle meg annerledes, og det var hovedmålet mitt. Å føle. Å være annerledes, skriver Harry i boken.

«ERKEFIENDE»: Slik omtaler prins Harry (t.v.) sin bror William i boken.

– Jeg var en syttenåring villig til å prøve nesten alt som kunne endre den forhåndsetablerte ordenen. Det var i hvert fall det jeg prøvde å overbevise meg selv om.

Harry skriver at han ble tilbudt en linje «hjemme hos noen» under en jakthelg, og at han siden den gang hadde konsumert «noe mer».