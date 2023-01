BLE FRAKTET TIL SYKEHUS: Lisa Marie Presley (54) under en seremoni i Los Angeles i fjor sommer.

Lisa Marie Presley (54) er død

Artisten Lisa Marie Presley (54) er død. Det opplyser hennes mor, Priscilla Presley.

– Det er med et tungt hjerte at jeg må dele den knusende nyheten om at min vakre datter, Lisa Marie, har forlatt oss, sier moren, Priscilla Presley, i en uttalelse til People magazine.

Lisa Marie Presley er rockekongen Elvis Presleys eneste barn.

– Hun var den mest lidenskapelige, sterke og kjærlige kvinnen jeg noensinne har kjent, sier moren om datteren og takker for alle som viser kjærlighet og ber for dem.

FAMILIE: Elvis og Priscilla Presley poserer med datteren Lisa Marie 5. februar 1968.

Dødsbudskapet kommer bare noen timer etter det ble kjent at Lisa Marie Presley ble fraktet til sykehus.

Hun skal ha blitt hasteinnlagt på grunn av hjertestans, skriver flere medier.

– Vær så snill å be for henne og vår familie, skrev moren på Facebook og bekreftet innleggelsen.

Nettstedet TMZ meldte at Lisa Marie Presley ble fraktet til sykehus fra hennes hus i byen Calabasas torsdag og viste til kilder direkte knyttet til Presley.

Til Variety bekreftet sheriffkontoret i Los Angeles at politibetjenter rykket ut til en hendelse som involverte en kvinne i 50-årene i Calabasas. Kvinnen ble deretter transportert til sykehus.

For bare noen dager siden befant Presley seg på Golden Globe-utdelingen i Beverly Hills sammen med sin mor.

TRE BARN: Lisa Marie Presley etterlater seg tre barn, Riley Keough og tvillingene Finley og Harper Lockwood (fra venstre). Her er de i oktober 2016.

Lisa Marie Presley ble født akkurat ni måneder etter Elvis og Priscillas bryllup. Hun var kun 9 år da faren døde i august 1977.

Selv var hun også musiker og ga i løpet av sin karriere ut fire album, sist i 2012.

Presley har vært gift fire ganger, med musiker Danny Keouhg, popkongen Michael Jackson, skuespiller Nicolas Cage og musikkprodusenten Michael Lockwood, skriver NTB.

Hun etterlater seg tre barn, skuespiller Riley Keough (33) og tvillingene Finley og Harper Lockwood (14). Sønnen hennes, Benjamin Keough, døde i 2020.

