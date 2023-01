BESLAG: Dette er en del av Valens våpensamling, som ble vist frem i retten mandag. Disse våpnene var ikke plombert riktig i henhold til regelverket, ifølge politiet.

Kristian Valen om våpensamlingen: − En verdi på en til to millioner

Kristian Valens fascinasjon for våpen, og spesielt krigsvåpen, startet tidlig. Siden har han opparbeidet seg en omfattende samling som politiet har beslaglagt.

Mandag ankom Kristian Valen (48) Oslo tingrett med sin samboer iført blå jeans, mørk genser og et Dior-skjerf.

Den kjente komikeren er tiltalt for grov overtredelse av våpenloven, ulovlig våpenbesittelse og narkotikaovertredelse. Han nekter straffskyld.

I 2020 fant politiet 11 skytevåpen (se toppbildet i saken) på hans adresse som ikke var plombert riktig i henhold til regelverket. Totalt krever politiet inndragelse av over 50 våpen, ifølge tiltalen.

Fra vitneboksen mandag fortalte Valen om våpensamlingen sin. Han sa blant annet at våpeninteressen startet tidlig med at farfaren hans fortalte krigshistorier.

– Jeg arvet min første pistol fra han, den var plombert, sa han.

Valen har alltid hatt to fascinasjoner: klokker og våpen fra krigen.

– Jeg har alltid hatt en del plomberte våpen hjemme. Jeg kjøpte våpenkopier i Spania da jeg var 14 år for å ha hjemme, for å samle på det.

MØTTE I RETTEN: Kristian Valen uttalte mandag at han synes det er «absurd» at politiet har tiltalt ham.

I retten spurte forsvarer Heiberg om en slik våpensamling koster mye penger.

– Å ja ja, jeg vil si at samlingen min har vel en verdi på en til to millioner kroner, sier Valen.

Medforsvarer Anne-Marie Bjørnås Gulichsen sier til VG etter rettsmøtet mandag at beløpet er på «rundt to millioner».

Info Dette er Valen tiltalt for Torsdag 20. februar 2022 fant politiet over ti skytevåpen hjemme hos Valen. Våpnene var ikke registrert som deaktivert i nasjonalt våpenregister og ikke deaktivert i henhold til regelverket. Valens forsvarer har uttalt at disse våpnene ble plombert av velrenommerte selgere og delvis politiet selv – og at Valen dermed ikke kan klandres for dette.

I boligen hans fant de to batonger som fremsto som voldsprodukter. De fant også en skuddsikker vest merket med «POLITI» og riksvåpenet – som er i strid med våpenloven.

Tiltalen mot Valen omfatter også narkotikaovertredelse, etter at politiet gjorde et beslag av over 800 tabletter som skal ha inneholdt narkotiske virkestoff. Valen har tidligere uttalt at dette er medisin han har fått fra lege, og at han har dokumentasjon på dette.

I tiltalen fremkommer det også at politiet krever inndragelse av en rekke våpen og henviser til straffelovens paragraf 70 om at det er «nærliggende fare for at den vil bli gjort til gjenstand for eller brukt ved en straffbar handling» Vis mer

– Uheldig

På våpenlisten i tiltalen er det oppført en rekke pistoler, automatgevær, rifler og airsoft-våpen – samt en «Eurocop, lekepistol».

– Hva er bakgrunnen for at politiet ønsker å inndra en lekepistol?

– Bakgrunnen er at en lekepistol kan til forveksling se ut som et ordinært våpen, og da kan du ikke ha det i det offentlige rom, sier aktor Andreas Meeg-Bentzen og fortsetter:

– Vi kommer til å fremlegge en dom for Oslo tingrett hvor han er dømt for nettopp å ha hatt med seg en våpenlignende gjenstand i det offentlige rom, og vi mener at det er svært uheldig.

Under etterforskningen har ikke Valen latt seg ville avhøre av politiet.

– Det er selvfølgelig uheldig at han først forklarer seg nå, men det er hans rett, sier aktor Meeg-Bentzen.

Som følge av at Valen ikke har forklart seg for politiet før retten, må politiet nå etterforske og ettergå opplysninger som han har gitt i retten.

Politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

Brukte det som rekvisitter

Mandag ble det vist en rekke videoer av sketsjer og musikkvideoer som Valen har laget. Der var det en betydelig andel rekvisitter og våpen.

– Valen har siden 2007 hatt et fokus på bruk av rekvisitter og våpen i sin virksomhet. De er til stede i sketsjer, på sceneshow, og i TV-serier. Valen har etter det ble medieoppmerksomhet i 2007, etter han avfyrte et skudd i leiligheten sin, vært sarkastisk på egne vegne, og fokusert på «våpen-Valen» som karakter, sa forsvarer Heiberg i retten.

På skjermene i sal 127 i Oslo tingrett ble blant annet en sketsj Valen laget i forbindelse med prisutdelingen Gullfisken på TV 2. Valen sier TV 2 foreslo å lage en sketsj der han tok et oppgjør med medias bilde av «Våpen-Valen».

Påtalemyndigheten sier de ser alvorlig på alle saker som omhandler våpen.

– Valen sier dette er filmrekvisitter?

– Det gjør det ikke mer lovlig, sier aktor Meeg-Bentzen.

– Absurd

Forsvarer Heiberg har tidligere uttalt at han mener Valen ikke kan holdes ansvarlig for våpnene som ikke har vært plombert i henhold til regelverket.

– Når aktor leser opp dette høres det alvorlig ut, men jeg synes det er absurd hele greia, sa Valen om tiltalen fra vitneboksen.

Mandag redegjorde Valen for sine våpensamling. Han fortalte at noen av våpnene stammer fra da han hadde våpenkort og hadde lov til å ha våpen. Da han sa fra seg våpentillatelsen i 2007 leverte han våpnene til politiet og ba dem om å plombere dem før han fikk de tilbake, sa han i retten.

De resterende våpnene har han kjøpt av kjente våpenforhandlere som ferdigplomberte rekvisitter.

Da VG spør aktoratet om Valens uttalelser om våpnene som han leverte til politiet – og fikk tilbake ferdigplomberte, svarer Meeg-Bentzen:

– Vi noterer hva han sier, så får vi kommer tilbake til det i prosedyren.

Forsvarer Bernt Heiberg.

«Hål i håve»

Grunnvilkår for at politiet ønsker å inndra flere av våpnene er at de mener det foreligger en nærliggende fare for for at det skal bli begått en straffbar handling.

I retten spurte forsvarer Heiberg Valen om hva han tenkte om dette.

– Hvis jeg får snakke fra «levra» med dialekt er det «hål i håve». Virker som nok et punkt politiet vil ha med for å fortsette trakassering for å rett å slett misbruke makten sin. Det er sånn jeg føler det, sa Valen.

– Leit vi sitter her i dag

Det er snart tre år siden forholdene i tiltalen fant sted.

Saken skulle opprinnelig opp for tingretten i fjor sommer, men ble utsatt som følge av at politiet utvidet tiltalen til å gjelde flere våpen.

I retten fortalte Valen om hvilken påkjenning saken har hatt for ham.

Han fortalte blant annet om da han la seg inn på avrusning i 2020. Han hadde selv sendt ut en pressemelding og fortalt om en krevende periode, der alkohol hadde «blitt en følgesvenn som har tatt overhånd». I dag er han en helt annen livsstil og har ikke drukket alkohol på over to år, forteller han.

– Jeg følte jeg hadde klart å starte et nytt og bedre liv nå, så det var synd at dette skulle opp for retten igjen etter tre år. Jeg synes det er leit vi sitter her i dag, sa han.