Youtuberen PewDiePie skal bli pappa

Felix Kjellberg (33), bedre kjent under navnet PewDiePie, venter sitt første barn.

Det bekrefter han på sin egen Instagram-konto.

Youtuberen er gift med Marzia Kjellberg, og de har vært sammen siden 2011.

På sin egen kanal avslører Youtuberen at han har holdt på hemmeligheten siden november i fjor.

– Jeg er bare så takknemlig for at alt har gått bra så langt, sier han.

– Selv om Marzia har slitt med morgenkvalme, har hun tatt det som en absolutt helt.

Ifølge Kjellberg har det vært «jordbærsesong» hele graviditeten, da hans gravide kone har hatt lyst på jordbær til frokost, lunsj og middag hver eneste dag.

Kjellberg forteller at han er svært spent på å bli pappa, og at han er sikker på at Marzia vil bli en fantastisk mor.

– Det blir et helt nytt terrirtorium, men jeg føler meg veldig klar, og det gjør Marzia også. Sammen skal vi klare det.

PewDiePie er et av verdens største Youtubere med 111 millioner abonnementer. Marzia Kjellberg var tidligere også stor på plattformen, men avsluttet sin konto i 2018 for å satse på en modellkarriere, skriver Aftonbladet.

Ifølge videoen er termindatoen for det nye tilskuddet i juli.

Selv om han i nesten ti år var Youtubes største innholdsprodusent, har Kjellberg flere gang tatt pauser fra plattformen for å fokusere på andre prosjekter.

– Det siste halvannet året har jeg hatt YouTube mest som et sidespor, sa han i januar 2022.

– Jeg føler at jeg trenger en ny retning. Jeg føler at jeg lever i et slags rart tomrom. Hva blir det neste? Jeg vet ikke. Jeg trenger noe nytt, men jeg vet ikke hva.

I november 2022 tok amerikanske MrBeast over førsteplassen på plattformen med flest antall abonnementer.