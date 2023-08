SAKSØKER: Her smiler den globale Youtube-stjernen. Behandlingen fra matleveringsselskapet Virtual Dining Concepts er han mindre fornøyd med.

MrBeast i burgerknipe – saksøker matleveringsfirma

Megastjernen skal ikke ha fått en eneste krone fra profitten til sin egen hamburgerkjede.

Kortversjonen YouTube-stjernen «MrBeast» saksøker matleveringsselskapet «Virtual Dining Concepts» for samarbeidet med lanseringen av hans egen hamburgerkjede.

Han påstår at selskapet leverte lavkvalitets-mat, som skadet hans merkevare.

Fansen uttrykker skuffelse over produktet, med mange negative anmeldelser som tyder på skade mot MrBeasts omdømme. Vis mer

«MrBeast» eller Jimmy Donaldson (25) som han egentlig heter, har en av verdens største Youtube-kanaler.

Han har hele 172 millioner abonnenter på plattformen. Kun det indiske plateselskapet og filmstudioet T-series har flere.

MrBeast er kjent for videoer hvor han deler ut store pengegaver til både seere og veldedighet.

I 2020 lanserte den populære youtuberen sin egen hamburgerkjede – «MrBeast Burger».

Nå saksøker Donaldson matleveringsselskapet «Virtual Dining Concepts», som han samarbeidet med ved lanseringen av burgerkjeden. Det skriver flere amerikanske medier, deriblant People og NBC.

Han hevder leveringsselskapet leverte «uspiselig mat av lav kvalitet», og at de har skadet merkevaren og ryktet hans.

– De var mer fokusert på å «pitche» bedriften sin til andre kjendiser. Og desto mindre fokusert for å sørge for at kvalitetene på burgerne og kundeservicen var gode nok, sier MrBeast.

FRA STORT GLIS TIL SØKSMÅL: MrBeast sammen med «entouraget» sitt på lanseringen av sin egen hamburgerkjede i september i fjor. Nå saksøker megastjernen selskapet som leverte burgerne til fansen hans.

Han skal heller ikke ha fått en krone av burgerprofitten, selv om det skal være solgt for flere millioner dollar.

Produktene skal ha blitt levert for sent og i umerket emballasje. I noen tilfeller har kundene ikke fått varene som de bestilte.

Klagene fra Youtube-stjernen skal ha falt for døve ører, ifølge People.

– Det førte til at burgerkjeden ble sett på som en misvisende, dårlig gjenspeiling av MrBeast-merkevaren, sier han.

Burgerne falt heller ikke i smak hos MrBeast sine fans:

«Det er trist at MrBeast har navnet sitt på dette», skriver en skuffet seer.

Flere tusen har skrevet lignende anmeldelser.

«Hvordan kunne du gjøre dette, Jimmy?», lyder en annen av dem. Mens en følger mener dette er den verste burgeren vedkommende noen gang har spist.

Virtual Dining Concepts har ikke besvart magasinets forespørsel om en kommentar.

