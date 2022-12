Ikke sett «Harry & Meghan»-dokumentaren? Her er alt du trenger å vite

Meghans advokat hevder at prins William godkjente at Meghans tidligere kongelige pressesekretær vitnet i ankesaken til fordel for Associated Newspaper. Vitneforklaringen ble brukt i retten av AN for argumentere for at det personlige brevet ikke var privat. I dokumentaren avviser en representant for pressesekretæren påstandene, og sier han ble bedt av begge parter om å vise bevis. Denne påstand bestrider Meghans advokater.