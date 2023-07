Amalie Snøløs i Oslo i 2018.

Amalie Snøløs avslører brudd

«Det siste halvåret har vært krevende», skriver Amalie Snøløs (27).

I en Instagramhistorie onsdag morgen skriver influenceren at det siste halvåret har vært krevende, og at hun har mistet sin biologiske far og gått gjennom et brudd.

I det samme innlegget skriver den tidligere «Farmen»-deltageren at hun ikke kommer til å gi ytterligere kommentarer i saken.

«Håper på forståelse og ikke minst respekt for vårt, og min families, privatliv», skriver hun.

Bruddet blir kjent to år etter hun avslørte at hun og kjæresten hadde forlovet seg sommeren 2021.

Snøløs har over 200.000 følgere på Instagram, og har blitt et kjent TV-fjes gjennom programmer som «Farmen», «Skal vi danse» og «4-stjerners middag».

Hun har ikke besvart VGs henvendelse.

