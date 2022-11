Atle Antonsen trekker seg fra «Kongen befaler»

Humorkjendiser vil ikke lenger kunne vinne en byste i gull av ansiktet til Atle Antonsen.

– Atle Antonsen trekker seg fra ny sesong av Kongen befaler, og en nyinnspilt julespesial av programmet vil ikke sendes som planlagt.

Det bekrefter Dicoverys kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i en pressemelding. Uttalelsen kommer etter rasismesaken mot Antonsen, som fredag ble henlagt av statsadvokaten.

– Atle har vært åpen med oss og offentligheten om at han ønsker å ta noen nødvendige runder med seg selv. Vi er enige om at det ikke er riktig at han samtidig er på jobb for oss, og at jobben med å finne ny programleder for vårens sesong av Kongen befaler nå påbegynnes, skriver McBride.

Men Antonsen vil likevel være å se på Discovery sine kanaler fremover.

Han vil fortsatt være å se i roller fra tidligere sendte julekalendere som ligger på Discovery+, og som vil sendes på TVNorge i desember.

Dette gjelder Espen Eckbos «Nissene over skog og hei», «Nissene i bingen» og «Nissene på låven», hvor Antonsen spiller karakteren Bent Leikvoll.

– Dette er svært populære julekalendere, der Atle i hver av dem har spilt én av veldig mange karakterer. Vi mener disse kalendrene skal kunne være en del av juletradisjonen for de seerne som ønsker det.

– Samtidig har vi forståelse for at det for mange vil være umulig å kose seg med dem på samme måte i år som i fjor, skriver McBride.

McBride skriver at Discovery på generelt grunnlag ikke er tilhengere av å kansellere innhold.

– Vi er heller ikke tilhengere av å kansellere personer fra tv-skjermen og offentligheten. Det skal være rom for tilgivelse av folk som har begått feil og bedt om unnskyldning. Samtidig er publikums tillit avgjørende for opplevelsen av det de blir servert, og det er kanskje det viktigste hensynet vi som kringkaster må ta.