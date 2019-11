HISSET SEG OPP: Det var i onsdagens episode at Ingebjørg sa tydelig ifra til Marte hva hun mente om det hun oppfattet som sutring. Foto: TV 2

«Farmen»-ordkrigen fortsetter: – Det føltes som at alle var mot meg

«Farmen»-duellantene Marte Flobergseter og Ingebjørg Monique Haram lar seg fortsatt irritere av det som skjedde på gården. – Veldig dårlig, sier tvekampvinneren.

Oppdatert nå nettopp







Søndag var det Ingebjørg Monique Haram (31) som måtte forlate «Farmen» etter å ha tapt tvekampen i melkespannholding mot Marte Flobergseter (22). Dermed venter sidekonkurransen «Torpet» for 31-åringen.

Etter tvekampen beskyldte flere deltagere Marte for å holde armene for høyt hevet, og at hun dermed fikk en fordel i tvekampen, noe hun selv slo tilbake mot.

På TV forrige uke var det helt tydelig at stemningen mellom de to duellantene til tider var rimelig amper. Bakgrunnen er at Ingebjørg mener at Marte sutret over arbeidsoppgavene hun ble tildelt, mens Marte på sin side følte at «Farmen»-kollegaen kunne kommet direkte til henne og sagt ifra, og ikke pratet om det til alle andre.

– Der inne var det mange som hadde et anstrengt forhold til Marte. Spesielt i forrige uke og uka før det igjen. Det skapte mye dårlig stemning, og det var derfor hun ble valgt til førstekjempe. Det var mye sutring, sier Ingebjørg til VG.

– Hva gikk sutringen ut på, mener du?

– Først og fremst arbeidsoppgaver, altså det hun ble plassert til å gjøre. Hun sutret over at hun måtte ta kjøkkentjenesten, mens jeg selv hadde tatt kjøkkentjenesten så mange ganger - uten å sutre. Det er en kjip ting, men noe som må gjøres. Hun ville helst gjøre ting som var morsommere. Hun pleide som regel å få viljen sin tidligere, og folk hadde sett seg lei av at hun alltid gjorde det hun ville.

Sett denne? Tiril Sjåstad Christiansen vant «Farmen kjendis» i vinter:

Derfor lot «Farmen»-deltageren seg irritere.

– Da hun hadde klaget over dette til nok personer ble jeg sint og gikk og sa ifra om at jeg ikke orket mer av den sutringen. Det var slitsomt, mener Haram.

Utsagnene får Marte til å reagere.

– Jeg synes det var veldig dårlig, både av Agna, Ingebjørg og de to guttene på loftet. Det føltes som at alle var mot meg. Jeg skjønner at dette er et spill, men du trenger ikke bli ufin i det spillet. Det å smiske seg inn på storbonden og å kaste andre under bussen - det er i hvert fall ikke spilleregler jeg vil følge. Akkurat det er jeg litt skuffet over.

TØFF KAMP: Marte Flobergseter slo ut Ingebjørg Monique Haram fra «Farmen» søndag. På utsiden er de to fortsatt ikke enige. Foto: Alex Iversen, TV 2

22-åringen, som nå har vunnet to tvekamper på rappen i TV 2-programmet, mener det var helt andre grunner til at hun fremsto som hun gjorde på gården.

– Det var ikke sånn som hun skisserer i det hele tatt. Det som ikke ble vist på TV var at jeg var i fryktelig dårlig form de første to, tre dagene i forrige uke. Jeg var så dårlig at jeg bare måtte ligge. Men jeg sa at jeg godt kunne hjelpe til litt på kjøkkenet eller med lefsene nede i bakstehuset. Det hadde ingenting å gjøre med at jeg var lei av arbeidsoppgavene mine.

les også Deltagere tok oppgjør med TV 2-Gaute: – Tullete og riv ruskende galt

Hun forklarer:

– Den hendelsen på onsdag var rett og slett en misforståelse, der jeg trodde jeg skulle hjelpe til begge plasser, mens det tydeligvis ikke var sånn Ingebjørg oppfattet det. Jeg tror Ingebjørg skal være forsiktig med å uttale seg akkurat der.

TUNGE TAK: Ingebjørg sliter med å holde bøttene med strake armer, og måtte til slutt gi tapt for konkurrenten Marte. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Hvordan føltes det da å slå ut nettopp Ingebjørg av «Farmen»?

– Det var helt fantastisk. Vibecke (Garnaas, 43) og Berit (Ivy Junge, 30) forventet at jeg skulle vinne, men alle de andre trodde nok at Ingebjørg var mye sterkere enn meg. Der tok de feil, gitt. Det var veldig deilig å slå henne ut, særlig etter at jeg så hva hun sa om meg i onsdagens episode, forteller hun.

– Var det ekstra kjedelig å tape når det kom mot Marte, Ingebjørg?

– Nei, egentlig ikke. Det hadde ikke så mye å si. Jeg visste jo at hun var en sterk konkurrent, sier hun til VG.

Publisert: 04.11.19 kl. 15:23 Oppdatert: 04.11.19 kl. 15:38







Mer om