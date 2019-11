GIFT: Paret har vært gift siden 2010. Foto: Pontus Høøk / NTB scanpix

Petter Stordalen og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre

Paret flytter fra hverandre etter fjorten år sammen.

Hotellkongen Petter Stordalen (56) og Gunhild Stordalen (40) flytter fra hverandre.

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sier Petter og Gunhild Stordalen.

Stordalen-paret har vært sammen i fjorten år, og gift i ti år.

– Vi har hatt fjorten fantastiske år sammen. Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sier Gunhild Stordalen.

GIFTET SEG I 2010: Petter Stordalen og Gunhild giftet seg i et storslagent bryllup i Marrakech. Foto: Gøran Bohlin

Det var vinteren 2005 at ekteparet først fikk øynene opp for hverandre. Den første kjærlighetsferien gikk til Marrakech, den nordafrikanske byen hvor Gunhild Stordalen og Petter Stordalen giftet seg i 2010.

– Gunhild er mitt livs kjærlighet, og dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, sier Petter Stordalen.

Første gang offentligheten fikk høre om det nye paret, var da kjendisukebladet Se og Hør skrev om dem i mars 2006.

Fridde i snøen

Fra toppen av et fjell i Aspen, med skiene på beina, gikk Norges hotellkonge ned på kne i snøen og fridde til sin Gunhild på selveste nyttårsaften i 2009. Paret møttes for første gang på en fest hos en kamerat av Petter.

– Vi møttes første gang på en fest hos en kamerat av meg. Der møtte jeg ei fra Kongsberg som jeg pratet lenge med. Etter en stund sa jeg til henne at vi ville passet perfekt sammen, og ba henne ringe meg når det ble slutt med hennes daværende kjæreste, sa Stordalen til Laagendalsposten.

Stordalen har tre barn og har et havarert ekteskap bak seg. Ekteskapet sprakk i 2003, og han ble separert fra sin tidligere kone, Ingrid Fuglehaug Stordalen i 2004.

