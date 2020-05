DESIGNER: Mary Kate Olsen. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Amerikanske medier: Mary-Kate Olsen har bedt om «nød-skilsmisse»

Tidligere skuespiller Mary-Kate Olsen (33) vil skilles fra ektemannen Olivier Sarkozy (50) etter fem års ekteskap.

Det melder blant annet TMZ og Page Six, som begge viser til rettsdokumenter fra Olsen i New York.

I dokumentene fra 17. april skal hun blant annet ha skrevet:

– Det er tydelig at ekteskapet mitt er over.

Da skal hun ha fått beskjed om at retten ikke behandler skilsmisser om dagen, som følge av coronapandemien.

Tirsdag skal hun ha gått tilbake til retten, denne gangen for å be om en «nød-skilsmisse». Der hevder hun at ektemannen har sagt opp leiekontrakten til hjemmet deres i New York – uten hennes samtykke.

– Denne søknaden er en nødssituasjon fordi min ektemann forventer at jeg flytter ut av hjemmet vårt mandag 18. mai, mens New York står stille på grunn av covid-19, skal hun ha skrevet.

Hun skal også påstå at hun ikke for øyeblikket kan lete etter et nytt sted å bo på grunn av pandemien.

SAMMEN I OVER SYV ÅR: Mary-Kate Olsen og Olivier Sarkozy har vært sammen siden 2012. Her et bilde fra 2013. Foto: Evan Agostini / Invision

Videre mener Olsen at hun har forsøkt å snakke med huseieren om å få bli frem til 30. mai, samt kontaktet ektemannens advokater.

Hverken representanter for Mary-Kate Olsen eller ektemannen Olivier Sarkozy har kommentert saken.

De to har vært et par siden 2012, og giftet seg i hemmelighet i 2015.

Olivier Sarkozy er broren til Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy.

